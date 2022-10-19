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統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽　黃偉哲感謝打造棒球城市

▲統一獅領隊蘇泰安及總教練林岳平，代表致贈棒球紀念T、束口袋及練習球，市長黃偉哲也特別出席球賽代表受贈。（圖／記者林悅翻攝）

▲統一獅領隊蘇泰安及總教練林岳平，代表致贈棒球紀念T、束口袋及練習球，市長黃偉哲也特別出席球賽代表受贈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立棒球場於19日舉辦中職例行賽，由地主隊統一獅對上樂天桃猿，統一獅特別邀請台南市25所三級棒球學校隊伍免費觀賽，於賽前辦理三級棒球回饋儀式。

由統一獅棒球隊領隊蘇泰安及總教練林岳平，代表致贈棒球紀念T、束口袋及練習球，市長黃偉哲也特別出席球賽代表受贈，同時感謝統一獅棒球隊為推廣南市學校棒球運動盡心盡力，共同打造台南成為棒球城市。

市長黃偉哲表示，棒球一直是南市體育的重點發展項目，市府重視基層棒球運動發展，積極建構社區棒球、少棒、青少棒、青棒、大學棒球隊、城市棒球隊及統一獅職棒隊等七級制選手培訓體制，成為國內少數能有的培訓系統，也是南部唯一完整發展七級棒球的城市。

黃偉哲說，南市棒球運動的興盛，除了歷屆市長持續推展基層棒球培育體制，另外也有賴民間企業的支持與良性互動，尤其是統一獅棒球隊長期對地方基層棒球發展的貢獻，所以他今天代表市府，感謝統一獅本著疼惜、愛護後進的精神，捐贈南市的3級棒球隊球具；黃偉哲說，這可說是統一獅珍愛台南、熱愛台南的表現，南市也以統一獅為榮，而球團長久以來也與市府培養出絕佳的默契，使南市的棒球運動能夠持續紮根茁壯，希望能繼續攜手共同振興台南的棒運。

體育局長陳良乾表示，統一獅棒球隊長期深耕南南，以台南市立棒球場做為主場地，與市府共同合作發揚棒球運動，挹注企業資源，有助於提升地方基層棒球隊發展。每年也都持續邀請台南市三級棒球學校選手，至職棒賽事現場欣賞精湛球技，讓各校選手藉由觀賞職業棒球賽事，進一步提升自我、精進球技，他期許透過地方與企業良好的合作關係，為台南市培養出更多棒球界的南灣之光，共同發揚台南市棒球榮光。

台南市睽違16年，將於112年舉辦全國運動會，共辦理35項競賽種類，其中棒球項目，也將在亞太國際棒球訓練中心及市立棒球場同時舉行，市府將整合資源全力籌辦，並以辦喜事的心情，歡迎全國運動員來台南同場競技，也歡迎全國熱愛運動的朋友來古都台南作客，一起迎接這場運動盛會。

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