　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

▲男子疑為帶孩子吃麥當勞，將店前機車待轉區當停車格。（圖／翻攝「爆料公社」，下同）

▲男子疑為帶孩子吃麥當勞，將店前機車待轉區當停車格。（圖／翻攝「爆料公社」，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子日前開車行經台三線名間路段，疑似為帶孩子吃麥當勞，竟將車輛停放在店門前馬路的機車停車格即離去，相關畫面在網路曝光後也引起網友一陣撻伐：「待轉區在三寶眼中是停車格沒錯！」警方指出，在妨礙其他人車通行處停車，依法最高可開罰1200元。

事發地點位在麥當勞名間彰南店，在店門正前方、得來速車道入口旁路段劃設有機車待轉區，平時車流量不小；有網友於16日在臉書「爆料公社」社團PO出2段影片：顯示一台白色轎車大剌剌地將待轉區當成停車格停入，男性駕駛隨即下車，再繞到右後方打開車門，讓一名揹書包的孩子下車，2人不久就朝麥當勞方向走去、消失在鏡頭中，車主還不忘用遙控器將車門鎖好。

▲男子疑為帶孩子吃麥當勞，將店前機車待轉區當停車格。（圖／翻攝「爆料公社」）

原PO不禁大嘆：「傻眼，停好停滿！」其他網友也紛紛批評諷刺道「正常人眼中是寫待轉區，三寶眼中是寫停車格沒錯啊」、「駕駛是文盲」、「不是腦殘就是眼殘。」但也有人質疑原PO捨檢舉勸阻不為、反先急著爆料PO網是「五十步笑百步」，也有人建議「待轉區要嘛取消，不然換個顏色或形式塗裝，方便辨識，以便不長眼的人容易辨識，這個勉強可以稱做系統性風險，是有改善空間的」。

▲男子疑為帶孩子吃麥當勞，將店前機車待轉區當停車格。（圖／翻攝「爆料公社」）

轄區的南投警分局表示，該名男性駕駛的行為明顯違反法規，依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，汽車駕駛人停車時，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
女信徒被脫衣搓吸胸部　神棍作法「吸出陰氣」辯：她主動要求
快訊／日前才遭開槍！萬華商辦再傳槍響　警動員緝兇
全台首例！他求連任議員因曾貪污失格　提告逆轉續參選
加拿大「台裔女警」遇刺殉職　父母來自台中
6原因害GG臭翻　「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵
他信用卡「簽名欄空白」被拒刷！　危險下場曝光
公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病
快訊／《警械使用條例》修正今施行　危及生命可直接開槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

台灣形象展初登美國首府　工藝中心「Green Talk」展區體驗人氣旺

台東市區鐵花商圈　獲全台第一個通過國際服務品質認證

台東環保局籲汽機車使用人停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

台東農業節電試驗專區說明會　10／25再次辦理

大埔藝術節「展翅+鳴響」音樂會　藝術加持湖光山色

「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

嘉義市市民集團結婚開放報名　限額50組想婚要快

桃園10／22加開社區接種站　11／1起不再發放防疫關懷包

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

台灣形象展初登美國首府　工藝中心「Green Talk」展區體驗人氣旺

台東市區鐵花商圈　獲全台第一個通過國際服務品質認證

台東環保局籲汽機車使用人停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

台東農業節電試驗專區說明會　10／25再次辦理

大埔藝術節「展翅+鳴響」音樂會　藝術加持湖光山色

「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

嘉義市市民集團結婚開放報名　限額50組想婚要快

桃園10／22加開社區接種站　11／1起不再發放防疫關懷包

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

福來喜選對了！　助總透露洋捕決策過程

快訊／商辦大樓互看不爽曾轟2槍　今再傳槍響！萬華警動員緝兇

載7名學童…娃娃車轉彎「撞轎車+廣告看板」1童送醫　驚悚影像曝

女信徒被脫衣搓吸胸部　神棍作法「吸出陰氣」辯：她主動要求

全台首例！求連任議員因20年前貪污失格　洪本成「提告逆轉」續參選

王心凌美到「登上紐約時代廣場」樂翻　新專輯進度正式曝光！

口罩將解封，快學日本超夯「笑容練習術」！　3步驟打造迷人笑容

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

86歲婦訪友迷路　民眾+女警助返家

鄭文燦：11/1起不再發防疫關懷包

南投縣抽驗蔬果畜肉近1成農藥超標

配合中壢運動公園區工程　桃園3區10/22停水

台東籲汽機車停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

台中知名酒店雙球海大解封迎客

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

「太子文化季」10／23朴子登場

更多熱門

相關新聞

養地兼收租？　揭密新北5間獨棟麥當勞神秘法人房東

養地兼收租？　揭密新北5間獨棟麥當勞神秘法人房東

新北市有2間麥當勞的房東是建設公司，其中，三重三和店的房東富莊建設，除住宅推案，還包括商場、飯店、健身館、幼兒園等事業，近期已與麥當勞再續長約。在地里長說：「這間麥當勞是三重生意最好的一間，也是區域地標，聽說4~5年前，月營業額就可達4~5百萬元。」

「麥當勞X哆啦A夢」療癒抱枕第2彈

「麥當勞X哆啦A夢」療癒抱枕第2彈

日本麥當勞推出全新麥克雞

日本麥當勞推出全新麥克雞

劍潭大樓拉皮「外牆崩塌」　甜點店傻眼

劍潭大樓拉皮「外牆崩塌」　甜點店傻眼

林口男車格內不熄火…下秒撞倒懷孕收費員　

林口男車格內不熄火…下秒撞倒懷孕收費員　

關鍵字：

機車待轉區停車格麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面