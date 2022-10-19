三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

▲男子疑為帶孩子吃麥當勞，將店前機車待轉區當停車格。（圖／翻攝「爆料公社」，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子日前開車行經台三線名間路段，疑似為帶孩子吃麥當勞，竟將車輛停放在店門前馬路的機車停車格即離去，相關畫面在網路曝光後也引起網友一陣撻伐：「待轉區在三寶眼中是停車格沒錯！」警方指出，在妨礙其他人車通行處停車，依法最高可開罰1200元。

事發地點位在麥當勞名間彰南店，在店門正前方、得來速車道入口旁路段劃設有機車待轉區，平時車流量不小；有網友於16日在臉書「爆料公社」社團PO出2段影片：顯示一台白色轎車大剌剌地將待轉區當成停車格停入，男性駕駛隨即下車，再繞到右後方打開車門，讓一名揹書包的孩子下車，2人不久就朝麥當勞方向走去、消失在鏡頭中，車主還不忘用遙控器將車門鎖好。

原PO不禁大嘆：「傻眼，停好停滿！」其他網友也紛紛批評諷刺道「正常人眼中是寫待轉區，三寶眼中是寫停車格沒錯啊」、「駕駛是文盲」、「不是腦殘就是眼殘。」但也有人質疑原PO捨檢舉勸阻不為、反先急著爆料PO網是「五十步笑百步」，也有人建議「待轉區要嘛取消，不然換個顏色或形式塗裝，方便辨識，以便不長眼的人容易辨識，這個勉強可以稱做系統性風險，是有改善空間的」。

轄區的南投警分局表示，該名男性駕駛的行為明顯違反法規，依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，汽車駕駛人停車時，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，可處600元以上、1200元以下罰鍰。