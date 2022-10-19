全國首創「生子送房子」　虧雞福來爹林義豐護幼新主張

記者林悅／台南報導

全國首創「生子送房子」，虧雞福來爹林義豐推出護幼安居拚經濟新政見，每胎領5萬元，三胎免費住社會住宅7年，不用抽籤，直接租金全免，公共托育提供孩子即時且必要的醫療照顧，台南市長黃偉哲表示尊重林義豐的主張，惟此一政策將會排擠社會弱勢的資源與空間。

▲全國首創「生子送房子」，虧雞福來爹林義豐推出護幼安居拚經濟新政見，每胎領5萬元，三胎免費住社會住宅7年，不用抽籤，直接租金全免。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林義豐指出，少子女化，台南出生率全台六都最低已連續5年人口皆負成長，首當衝擊教育體系、勞動人口減少、高齡化與扶養比增加等問題，最大問題是我們的政府，黃偉哲市長的生育獎勵金是六都中最低，甚至今年1月起才新增一胎補助1萬元，但依舊是六都裡最低的。為了鼓勵生育，我們更應該重視育兒權利與福利！孩子是未來國家的希望，孩子的未來，就是台南的未來，所以他提出「生子送房子，安居拼經濟」新政策，只有他提出來，就是為了台南年輕人可以敢生、能養、生活有希望，他「城市CEO」主張「護幼新政」革新白皮書，一定說到做到，當年輕人和台南市民的靠山！

林義豐主張「生子送房子，安居拼經濟」新政策：一、三胎送房：三胎含以上，溫馨社會住宅免費住7年，不用抽籤，直接租金全免。二、每胎5萬：生一胎津貼補助5萬元，提供新生兒、孕婦禮包，重視育兒權利與福利。三、公共托育： 活化學校空間轉型成各地區設護幼學校，並聘請幼教保育人員及實習醫師進駐，

提供孩子即時且必要的醫療照顧。

林義豐說明指出，台南出生率是全台六都最低，今年1月起才新增一胎補助1萬，但依舊是六都裡最低，•更誇張的是，台南人口三年半減少32348人，政府更應該要重視育兒權利與福利,不然台南人口都流失光了。這不需要增加稅收，政府有足夠的錢，而是要用在對的地方，必須增加編列護幼預算來運用，而不是像黃偉哲市長，四年前說要蓋社宅7000戶，但至今有台南人有住到社宅嗎？他才是那個跳票講白賊的人。

林義豐說，因為他一直都是主打青年宅，提供年輕人買得起也住得子，不像黃偉哲市長一直變賣台南國有土地，帶炒房，讓台南房價現在是全台房價漲幅第一，以以他一直說台南人要覺醒，不要再被笑說派一顆西瓜都會選上，台南卡關30年只給台南人絕望，國民黨更不用說，絕對是失望，只有林義豐才能給台南人希望！

林義豐強調不選藍不選綠，選CEO林義豐救經濟救生育，11月26日這一票，投給虧雞福來爹林義豐，讓台南大躍進。

台南市長黃偉哲指出，選舉本來就推出政見來對症下藥，他尊重林義豐先生的政見，但社會住宅本來就是要提供社會弱勢或社會新鮮人居安的政策，而台南市新生兒每年約8千到1萬人，1胎補助5萬元，政府並沒有那麼多的經費，所以林先生所提的社會住宅7年免費及1胎補助5萬元的政策，恐排擠社會弱勢者的資源與空間。