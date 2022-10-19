恐嚇議員參選人才交保　竹聯分會長又搞事被收押！驚人火力曝

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局刑事警察大隊日前獲報有幫派分子涉嫌改造槍械，經2個月調查蒐證，發現主嫌出沒在北市文山區及新北新店區，13日兵分多路，將43歲李姓主嫌及其他共犯等5人，扣長短空氣槍13把，依違反組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送地檢署複訊後，由承審法院裁定李嫌羈押禁見。

▲警方查扣13把長短空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，李男對外宣稱是竹聯幫分會長，平日在新北市新店、北市文山等地區活動，他生性霸道並擁槍自重，還在河堤囂張試槍自拍，時常教唆幫眾圍毆鬧事，以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源。

▼警方攻堅將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前才因涉嫌恐嚇北市張姓議員參選人遭警方逮捕，交保後仍不知悔改，率領小弟聚眾滋事，並以投資失利遭套牢為由，持棍棒、刀械毆打黃姓被害人脅迫索討500萬。

新北市刑大掌握事證，13日會同北市文山分局及新北市新店分局，分別在汐止、中和、北市萬華區逮捕李男及共犯等5人，並查扣作案用空氣長槍1枝、短槍12枝、木棍1枝、手機2支等證物，訊後依違反組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送地檢署複訊後，由承審法院裁定李嫌羈押禁見。

▼李男囂張持改造手槍在河堤試槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）