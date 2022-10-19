婦眼睛佈滿血絲「老是卡卡」　竟是30根眼睫毛卡眼瞼

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名中年婦人，長期以來眼睛總是不舒服，不僅感到卡卡怪怪的的，也佈滿紅絲發炎，後來到彰化明明眼科就診，經過院長黃偉成檢查後，才發現她眼瞼裡竟然卡了將近三十根眼睫毛，立即幫她把睫毛取出，醫師呼籲民眾，眼睛不舒服，不要一直揉眼睛，要儘快就醫治療。

▲彰化婦人眼睛卡了30根眼睫毛。（圖／院方提供，以下同）

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透過攝影的畫面，可以看到這名婦女朋友的眼睛紅紅的，己經發炎了，但是，一直找不到問題，眼科醫透過儀器，才發現原來長期以來，這名患者的眼睛己經卡了將近30根眼睫毛。

▲彰化婦人眼睛卡了30根眼睫毛。（圖／院方提供）

一般民眾睫毛、小蟲子、灰塵進到眼睛，大部分都會被淚水衝出，但如果像這名婦人睫毛卻卡在眼裡出不來，一定更難受，再加上用手去揉，更容易引發細菌感染。

黃偉成表示，這名患者的眼睛，可能曾經發炎產生沾黏，導致眼瞼出現一個小小的木水皺摺，眼睫毛掉到眼睛裏很容易就卡住了，長期下來，眼睫毛就一直卡在眼睛裏，甚至累積到了將近20多根，猜測至少有多年時間，長期下來，恐怕會傷及眼角膜。

醫師提醒民眾，眼睛相當的重要，眼睛不舒服的時候，如果自己清洗無效，一定要儘速就醫，不要一直揉眼睛，以免傷害到眼角膜，造成視力受損，不容輕忽。