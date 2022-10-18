2022「PASIWALI音樂節」　10／22-23台東森林公園登場

▲2022 PASIWALI音樂節，22、23日在台東森林公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

已邁入第5年的PASIWALI音樂節是亞洲原住民族最具指標性之國際音樂盛事，將於10月22、23日在台東森林公園舉辦，今年演出卡司依舊大咖雲集，包括A-Lin與陳建年等國內外知名原住民藝人共襄盛舉，期望大家一起「往東方」聆聽南島的部落風情，由於目前仍為疫情期間，請大家落實防疫相關措施。



今年的音樂節除具有國內優秀原住民族音樂人才的演出，更與馬來西亞(Alena Murang)、菲律賓(Talahib People's Music)、帛琉(Malo Paulis)及印尼(Voice of Baceprot)等卡司合作，接軌南島原住民族群，持續發揚原住民文化之多元及豐富性。

PASIWALI音樂節於10月22、23日下午1時30分舉行，會場設有5座國內外互動式部落屋，如安坡童玩部落屋、飛魚板舟部落屋、大溪地草裙部落屋、菲律賓南島部落屋、複音青春部落屋，民眾可以先行體驗原民樂舞及傳統技藝等，自下午4時30分起舞台將陸續有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力登場，首日有天生歌姬-A LIN及創作歌手舞炯恩等坐鎮，第2天則有王宏恩及Matzka等強大卡司，預計將吸引6萬人次享受這一場秋日音樂盛會，場內也規劃原住民市集周邊廊帶，包含原住民傳統美食及手工藝品，讓民眾觀賞音樂之外亦能促進原民產業經濟。