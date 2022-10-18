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台東縣今新增320確診　衛生局籲請民眾儘快完成新冠疫苗接種

▲台東縣今新增320確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增320確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣18日新增320位確診者，285名民眾戶籍或居住地分在台東、35名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案62,875人、居隔者389人。截至10/17下午16點為止，住院收治人數為27、加強版集中檢疫所為52人、居家照護現管人數有1952人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有3養護、3監所、1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，本日新增2住民確診；矯正機關新增14人確診(11住民、3員工)，其餘無新增。

衛生局指出，中央為考量快篩試劑檢測結果不宜久置，避免影響判讀結果，且民眾自行快篩結果陽性後，應盡速透過視訊診療或現場評估請醫師評估確認及配合隔離措施，因此，民眾使用經衛生福利部核准之快篩試劑檢測陽性，並經醫師確認判定為COVID-19確定病例，其隔離起日將自醫師判讀日(亦為視訊診療日或就醫日)起為第0天(D0)，若民眾執行家用快篩之採檢日與醫師判讀日不一致，應以醫師判讀日作為隔離之起日。

目前我國疫情仍處於高峰期，民眾防範措施(正確配戴口罩、勤洗手)不可鬆懈，台東縣衛生局持續呼籲請民眾儘快完成新冠疫苗接種，尤其是家中有60歲以上長者及兒童為染疫重症及死亡高風險族群應盡快完成完整疫苗接種。

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