台東農業節電試驗專區說明會　10／25再次辦理

▲台東縣農業節電試驗專區說明會再次開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼年初推出農業節電試驗專區宣導說明會，獲得農民熱烈迴響及詢問，台東縣政府於10月25日下午1時30分在5期辦公大樓501室再度舉辦宣導說明會，會中將針對此次農業節電試驗專區補助辦法、經費申請上限以及相關文件準備注意事項做說明，歡迎符合資格且有興趣農戶踴躍報名參加。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，依行政院農業委員會2021年資料顯示，台東釋迦種植面積占全台釋迦總種植面積8成以上，達至3,500公頃以上，年產值近新台幣50億元。其利用修剪進行產期調節，番荔枝可1年2收，產期可由7月至隔年2月間，如配合夜間燈照技術，產期可延長至5月份，直接增加農民收入。

財經處進一步說明，110年縣府推動「台東縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，其中因地制宜計畫提出降低台東釋迦產業耗電的規劃，因釋迦夜間照明多以複金屬燈具為主，具有高亮度、範圍廣和果樹光照後反應良好等優點，但同高熱、啟動電流大和高耗電、不易架設等缺點，為改善相關缺點，縣府投入節電計畫經費50萬元，計畫在推行後農民反應熱烈，一共汰換6.25公頃的釋迦照明燈具，計節電量一年高達6萬度電。

今年擴大節電效率，縣府再度提供100萬元補助款，期透過計畫補助經費鼓勵符合資格單位，汰換舊型釋迦產業之照明燈具，降低全縣農業部門用電量，並同時減少農戶用電成本的支出。