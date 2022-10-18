台東環保科技執法24小時連續蒐證　籲民眾守護好環境

▲科技執法24小時連續蒐證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局列管28處熱點，設置縮時攝影科技設備，24小時連續錄像監控蒐證，遏止污染環境行為，根據統計截至今年9月止，已查獲39件違反廢棄物清理法案件，其中屬棄置垃圾有33件、便溺有4件，總計祭出44,400元罰款，屬棄置事業廢棄物有2件，並依涉行政刑罰函送保安警察第七總隊第九大隊台東分隊繼續偵辦，後續還將面臨地檢署的起訴及法院的刑事處分。

台東縣政府表示，持續加強稽查取締環境污染的行為，除24小時受理環境公害或污染陳情外，也投入科技執法利器，運用縮時攝影機24小時錄像蒐取污染行為事證，揪出隨意棄置垃圾或不法棄置事業廢棄物的行為人，以期嚇阻污染，守護台東這塊美地。

▲科技執法24小時連續蒐證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，棄置垃圾依廢棄物清理法可處1,200元到6,000元罰鍰，但不法清運、棄置事業廢棄物，則涉同法第46條刑罰，可處1年到5年有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，此類污染行為多發生在偏僻道路邊、空地、橋梁下或涵洞等地點，在稽查人力有限下，輔以架設縮時攝影機的科技執法，掌握污染事證，並以車輛車牌號碼追出違規者，依法裁處，讓污染行為無所遁形，杜絕不法清運、棄置事業廢棄物的環保犯罪行為。

環保局進一步說明，最近有一件經運用架設縮時攝影機查獲某事業單位不法清除、棄置事業廢棄物案件，經台灣台東地方法院檢察署起訴，為台灣台東地方法院刑事判決，涉案負責人及行為人各判處有期徒刑1年，緩刑2年，分別併科罰金6萬元及5萬元，並呼籲民眾千萬別以為四下無人，就隨意棄置垃圾、事業廢棄物、或隨意便溺，小心刑責、罰金上身，得不償失。