台積電高效率修繕地震受災戶房舍　讓災民早日重建家園

▲慈濟慈善事業基金會、台積電慈善基金會團隊，高效率修繕地震受災戶房舍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

0918地震到今日剛好滿1個月，在慈濟慈善事業基金會、台積電慈善基金會團隊提供民眾修繕與重建支援下，18日上午傳來讓人振奮的好消息，33戶黃單及一般受災戶已由慈濟團隊協助全數修繕完成；至於慈濟認養28戶受損較嚴重的紅單戶，縣府也會全力協助解決土地及申請建照等問題，早日完成家園重建。

0918池上地震造成台東縣境內橋梁、民宅受損嚴重，縣長饒慶鈴也分別與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。經過慈濟團隊評估後，基金會執行長顏博文不到幾天時間再度到台東，並與精舍12位常住師父、3位副執行長及200多位的慈濟志工，分6個鄉鎮34條動線，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪。

饒慶鈴表示，這次台東共有336戶提報房屋受損，幸好大部分受損狀況不太嚴重，縣府在第一時間撥款給8個受災鄉鎮共3100萬元緊急搶修處置費用，幫助鄉親修復家園；另台積電慈善基金會認養池上、關山、海端共17戶受災戶修繕工作，默默行善不欲人知，讓她與團隊十分感佩。