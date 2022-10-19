阿嬤買活鴨煮湯給孫喝！2天後呼吸困難「送醫插管」　確診鸚鵡熱

▲老人確診鸚鵡熱 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名老婦人近日買了一隻活鴨，回家煮湯給孫子喝，結果竟出現呼吸困難等症狀，需要緊急氣管插喉治療，險象環生。

據《澎湃新聞》報導，為了迎接小孫子回家，浙江杭州77歲的韓姓婦人特地去買活鴨子，自己宰殺燉湯，忙了一個上午。

然而2天後，韓阿嬤出現發燒、咳嗽、乏力等症狀，她一開始以為得了流感，但之後呼吸困難，被家人緊急送進醫院治療。被收治入院後，韓阿嬤很快出現呼吸窘迫，常規吸氧已不能糾正，情況十分危急。醫生立即予以緊急氣管插管、機械通氣和俯臥位通氣。

醫師徐遠勝初步診斷，患者很可能是非典型病原菌感染導致的肺炎。經進一步檢測，最終確診是「鸚鵡熱」。

▲人類主要透過鸚鵡或其他家禽，例如鴨、鴿等感染鸚鵡熱。（資料圖／視覺中國）

徐遠勝介紹，鸚鵡熱披衣菌入侵人體後，發病時常表現為發熱、頭痛、肌痛、咳嗽和肺部浸潤性病變等，病情進展迅速，容易發展為重症肺炎、呼吸衰竭，死亡率高。

他接著指出，一般情況下，只有當疫鳥帶菌量非常大，或者人和疫鳥進行頻繁接觸時，才會比較容易感染鸚鵡熱，所以頻繁密切接觸雞、鴨等大規模飼養禽類而且免疫力低下的人群，屬於鸚鵡熱衣原體感染高危人群。