冷氣抖出一堆「動物大便」　爺爺當天高燒39度「疑染新冠肺炎」...醫揭真相！

▲冷氣示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者劉亭／綜合報導

上海一名67歲爺爺2月時出現發熱、咳嗽、畏寒及乾咳等症狀，最高發燒到39度，讓他懷疑自己得了新冠肺炎。醫生檢查後發現，爺爺因為洗冷氣接觸到鳥大便，因此染上高死亡率疾病。

綜合陸媒報導，劉爺爺雖然沒有出上海，但還是害怕自己得到新冠肺炎，經過檢查發現，他的白血球不高，淋巴細胞降低，C反應蛋白明顯上升，胸部CT影像可見，左下肺出現團片模糊影，但不像新冠肺炎症狀，醫生首先給予抗菌治療。

▲爺爺以為自己得了新冠肺炎，趕緊到醫院檢查。（圖／翻攝自每日新報，下同）

但劉爺爺持續高燒不退，4天後再度回診時，CT報告顯示，左下肺病灶有明顯進展，當天住進感染病科病房。經過詢問病史，劉爺爺透露，病發當天曾在家清洗冷氣，空調的管道內佈滿了糞便，這期間他沒有佩戴口罩。

劉爺爺表示，抖了一下冷氣裡面的屎就都掉出來了，老婆和親戚進來查看時說是蝙蝠屎，但他認為是老鼠屎，清潔了3個小時之後，開始出現了頭痛乏力的症狀，就連吃飯、喝酒也提不起勁。

醫生緊急檢查後，發現劉爺爺是吸入鳥糞中存在的大量非典型病原體（鸚鵡熱披衣菌）所導致。住院一周後，劉老伯的咳嗽、肌痛明顯好轉，康復出院，經過幾個月的抗菌治療後，左下肺病灶已基本吸收。

據中山醫院感染病科主任胡必傑教授介紹，鸚鵡熱披衣菌是俗稱的「鳥疫」，潛伏期常為5-14天，表現為突發高熱、嚴重頭痛、肌痛、出汗、乾咳，重症可嚴重影響肺、心、腎、肝和中樞神經系統，引發多器官衰竭。由於缺乏特效診斷技術容易被忽視，死亡率高。

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