大陸爆7人感染「鸚鵡熱」全部重症　一患者「染病不到30天」死亡

▲鸚鵡熱是由鸚鵡熱披衣菌所引起的一種細菌性人畜共通傳染病，最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江麗水市疾病防控5日下午通報，自9月上旬開始，麗水市中心醫院和麗水市人民醫院先後收治例7例畏寒、發熱、全身乏力症狀病例，患者表現為劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，而後出現咳嗽、咳痰、呼吸困難、發紺、煩躁、重症肺炎等，病程長，病情重，其中1例救治無效死亡。

通報顯示，經實驗室檢測宏基因檢測，確診鸚鵡熱病例6例，臨床診斷1例，這也是當地首次報告鸚鵡熱病例。

鸚鵡熱是由鸚鵡熱披衣菌所引起的一種細菌性人畜共通傳染病，又稱為飼鳥病，最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。

傳染源主要為鳥類，包括鸚鵡、長尾鸚鵡、相思鳥、金絲雀、鴿子、海鷗及其它鳥類，鴨等家禽也可成為傳染源。病人咳出的痰對他人有傳染性，所以也是傳染源。

據悉，混於塵埃中的衣原體或感染性氣溶膠可經由呼吸道引起吸入性感染；而接觸帶菌鳥及其汙染的分泌、排泄物等，則可經有破損皮膚或黏膜以及消化道等多種途徑獲得感染。患者痰中可長期帶衣原體，也可造成他人被感染。本病在鳥類之間，也時有傳播，以通過攜帶衣原體鳥屎所汙染的食料與空氣為主。

本病的暴發，多發生於與家禽和鳥類集市的經常接觸者，或有關的職業人群，在其生產活動或加工過程中，同時有大批人員受到感染，以至引起較大規模流行。人群普遍易感，感染後不一定產生免疫力，復發常見。從臨床上複發和患者的再感染表明，本病無持久可靠的免疫力，加上疫苗接種效果仍不理想，故對易感的健康人群尚少有效的防護手段。因此，本病採取綜合性防治措施，顯得尤其重要。

此外，鸚鵡熱衣原體侵入人體後，潛伏期一般為7-15天，短者3天，最長可達45天。臨床表現有多樣性，可緩慢起病，體溫在3到4天或更長時間內逐漸升高，但多為急性起病，高熱、寒戰，伴相對緩脈，有全身不適，疲憊無力，食慾降低。劇烈的頭痛和全身肌肉疼痛是常見的症狀，四肢和軀幹肌痛可使患者不能站立，背部和頸部肌肉的痙攣和僵直可誤診為腦膜炎。部分病例有鼻出血或斑疹，約一周出現咳嗽，咳黏液或血性痰。病情嚴重者可出現呼吸困難、發紺、煩躁、譫妄、木僵、昏迷等。部分病例有噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀，若出現黃疸則為累及肝髒。

復發可發生血栓性靜脈炎，有時發生晚期併發症肺梗死，可造成患者死亡。此外，還可能發生心內膜炎、心肌炎、心包炎、黃疸性肝炎、化膿性中耳炎、急性支氣管炎等並發症，但均不多見。

輕者症狀很少，僅咽充血及肺部局限性細小濕啰音，重者可有肺實變體征，肝、脾和淺表淋巴結可腫大。