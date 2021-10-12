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女「圍觀別人殺鴨子」10天後染恐怖鳥疫　醫警告嚴重恐致死

▲▼浙江女子圍觀宰鴨後確診鸚鵡熱。（圖／翻攝自環球網）

▲浙江女子圍觀宰鴨後確診鸚鵡熱。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

一名家住浙江中北部農村、年近50歲耿姓女子，日前突然出現全身乏力、胸悶，平時身體一直很好的她，最初以為是勞累過度，休息下就能好轉，但一周後不僅乏力沒有改善，反而更嚴重了。其後，她連走路都走不了，還出現劇烈乾咳，伴有發熱，體溫最高達39.2度，到大醫院一查才發現，竟染上鸚鵡熱。

據《環球網》報導，耿女出現症狀後就診於當地醫院，但治療幾天不見好轉，遂轉診到了浙江省人民醫院。

耿大姐到達急診搶救室時胸悶氣急明顯，吸氧條件下氧飽和度都不高，而有且炎症，相關的血液檢查提示肝臟、腎臟、肌肉均受到損傷，醫生檢查肺部顯示兩肺多發瀰漫性病變，急診科醫生考慮患者病情危重，病原學不明，忙邀請感染病科醫生會診。

感染病科汪國運副主任醫生詳細詢問病史後認為，患者急性起病，肺部進展迅速，多肺葉病變，氧合低，符合「重症肺炎」，但蹊蹺的是入院後相關常規檢查包括流感病毒、呼吸道病毒、肺炎支原體等檢測均為陰性，經驗性抗感染治療，輔以高流量吸氧，幾天後肺部病變卻惡化。

感染病科主任潘紅英及其團隊成員進一步詳細詢問病史，終於發現緣由。原來耿女發病前10天左右曾看人家宰殺鴨子，待了一小會，有活禽暴露史，其後，檢測被診斷為「鸚鵡熱」。找到病因後，醫療團隊馬上調整治療方案，患者漸漸康復。

鸚鵡熱又稱為「鳥疫」，由攜帶鸚鵡熱衣原體的鳥類及鴨等禽類傳染給人，最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。鸚鵡熱衣原體侵入人體後，潛伏期一般為7到15天，短者3天，最長可達45天。鸚鵡熱衣原體肺炎的臨床表現缺乏特異性，常見為高熱、寒戰、劇烈頭痛、肌痛、乾咳、呼吸困難和胃腸道反應，易有肺外器官的受累，嚴重者危及生命。據報，近日浙江麗水有1例救治無效死亡的個案。

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