藍營斥陳其邁「從醫初衷」攏是假　他：烏龍爆料已是累犯！

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日指控高雄市長陳其邁昔為公費生，卻未至偏鄉服義務，不過陳其邁早在20多年前就已歸還學費；台北市議員王鴻薇19日加碼痛批他是「假醫生真政客」，從醫初衷根本攏是假。對此，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶表示，王鴻薇烏龍爆料已是累犯，奉勸她不要和議員徐巧芯之間的競爭搞得如此醜陋。

王鴻薇上午在記者會上表示，陳其邁昨天一被爆料，居然還敢說自己從醫初衷，翻開他的履歷，碩士還沒有畢業，就去父親陳哲男立委辦公室當助理，後來更當過地下電台負責人、立委、市長、行政院長，可以說是平步青雲。

王鴻薇說，前幾天副總統賴清德說陳其邁是少有的「醫生市長」，根本是膨風，陳其邁在長庚醫院是當實習醫師，當時根本還沒畢業，「除了當實習醫生，你有出來執業過嗎？整天硬要把醫生標籤往自己臉上貼，根本從醫是假，從政才是真」。

對此，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶表示，王鴻薇指控陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，至今仍未盡6年服務義務，衛福部應依法向陳其邁追討費用及罰款，陳其邁親自回應表示，早在20多年前，就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務。

張宇韶說，王鴻薇烏龍爆料已是累犯，每次被打臉從不道歉，他奉勸這位議員，不要把自己和市議員徐巧芯之間的負面競爭搞得如此醜陋。

對於國民黨指控陳其邁公費生的議題，陳其邁昨已表示，20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以王鴻薇所指的事項不是事實。他說，31年前的1991年，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，他從包括行醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及追求言論自由的社會運動，到投入政治，都跟所有野百合世代的年輕人一樣，因為大時代的變化有了不一樣的生涯規劃。

陳其邁說，這都是從他過去行醫到唸公衛，到投入社會運動，都沒有改變他從醫的初衷，這也是大家都知道的事實，從過去到現在，都是他一貫的主張，相信在追求台灣的公義跟民主的過程裡面，大家都可以見證他這二、三十年來的努力，這個大家都再清楚不過的事。