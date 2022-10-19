點名林佳龍財產有4億　鍾東錦競總：民進黨瞎了還是看不到？





▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者崔至雲／台北報導

近期各黨參選人財產申報公開，民進黨團19日召開記者會質疑無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，鍾名下包括土地159筆、建物18筆、汽車3輛、現金1億1千7百多萬，怎麼還會自稱自己是庶民？對此，鍾東錦競選總執行長徐廷琮表示，新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額還有1.29億元，請問民進黨的立委們，是瞎了還是故意看不到？

鍾東錦日前在臉書上PO文，稱這次選戰是「一場庶民與黨政要角的對決」，但卻遭對手徐定禎及民進黨連日來抨擊他的財產。根據財產申報資料顯示，鍾東錦有159筆土地、18筆建物，以及1億1,738萬9,880元存款、3輛汽車等，以及1億3,600萬元的債務。

對此，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎質疑，鍾東錦的財產申報光是存款保險股票就快3億、土地居然高達159筆，對年輕人來說土地正義到底在哪裡。立委羅致政也批評鍾東錦表示，他怎麼會是如自己所說的庶民？

對於徐定禎與民進黨的質疑，鍾東錦競選總執行長徐廷琮徐廷琮20日也反擊指出，民進黨的立委諸公，只敢躲在立法院內，利用言論免責權霸凌別人，動用4個立委聯手抄家滅族式誣衊鍾議長，尤其在國會殿堂中，羅致政這種外遇立委還敢大言不慚，只會指責別人，不敢檢討自己，根本是讓國會蒙羞。

徐廷琮批評，更何況全台各縣市長財產申報中，新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額還有1.29億元，加起來總計超過4億多元，請問民進黨的立委們，是瞎了還是故意看不到？要不要也用同樣的標準，檢討一下自己的參選人。

另外，徐廷琮反批，是誰躲在民進黨後面？是誰躲在立法委員後面？是誰利用女兒當擋箭牌？是誰虛報財產資料？是誰說自己很會理財？這些問題，不但徐定禎自己都心知肚明，苗栗鄉親的眼睛更是雪亮的，絕對不會被民進黨抹黑奧步給誤導。

徐廷琮呼籲藍軍，團結一致支持鍾東錦，共同抵抗外來的民進黨鴨霸政權，一起和鍾東錦打贏苗栗這一仗。