「全面開站」！綠營蔡其昌帶33議員參選人　路口拜票穩固基本盤

▲全面開站！綠營蔡其昌帶33個議員參選人路口拜票穩固基本盤。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選是台灣疫情以來首次大選，但疫情衝擊下，台中選情比往年還要來得冷。儘管如此，民進黨台中市長參選人蔡其昌仍努力跑行程，衝刺選舉，今（19）日號召立法委員及市議員參選人同步站路口拜票，33名市議員參選人共同站出來，啟動「全面開站」的計畫。

▲綠營市議員參選人今天也全面開站，台中第12選區市議員蔡耀頡爭取連任，一早也到路口拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）



選前最後倒數38天，蔡其昌表示，選舉都按照競選總部的安排跟節奏，今天舉辦「全面開站」的啟動計畫，站完路口也會去市場拜訪攤商，選戰進入最後階段，還是會秉持一路以來的理念，用最大誠意握遍每一雙選民的手，向每位市民拜託、宣揚參選理念。

蔡其昌指出，雖然自己的選區在海線，但20幾年來也在全台中市輔選，前市長林佳龍參選時，他也擔任主任委員，而且從出生至今也都在台中市生活，所以對台中市各區大街小巷都不陌生，不論站哪個路口，重點都是認真向市民朋友懇託、傳達我們希望讓台中更好的理念。

▲今年選情冷，參選人只能力拼空戰，也衝刺陸戰拉選票。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡其昌也不忘再批現任市長盧秀燕到外縣市幫其他參選人站台疑為將來總統大選鋪路，蔡其昌強調，若盧秀燕選完市長，馬上又要投入總統選舉，這是台中市民所不能夠接受的，就算有總統夢，也要逐夢踏實，盧秀燕擔任台中市長施政成績吊車尾，還輸給涉及貪汙的林姿妙縣長，這是逐夢不踏實，盧秀燕這種執政成績若要選總統，台灣人民也難以接受，相信市民年底會選擇一個專心、認真的人來擔任市長。

對於蔡其昌批評，盧秀燕競選團隊曾回應，現在是2022台中市長選舉，大家都要把握當前，努力爭取選民支持。