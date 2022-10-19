養生控快看！超商就有「熱杏仁茶、黑糖薑茶」　限時第2杯7折喝

▲超商推出3款特色熱飲。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

養生控直接衝門市了！隨著天氣逐漸轉涼，就有超商特意找來「永豐餘生技」強勢推出3款特色熱飲，像是熱杏仁茶、黑糖薑茶通通有，還有桂圓紅棗海燕窩等喝，且即日起至11月15日還可享任選第2杯7折優惠，趕緊衝嚐鮮。

繼杏仁系列甜點後，全家這次找來永豐餘生技合作推出3款私品茶熱飲，首推「熱杏仁茶」，特意選用上等南杏烘焙後研磨成粉，不僅保留杏仁顆粒口感，沖泡後香氣十足，溫潤香醇，杏仁控一定要搶喝一波，加碼還有驅寒「黑糖薑茶」、養身「桂圓紅棗海燕窩」等喝，即日起正式開賣，且至11月15日前茶飲全品項還有任選第2杯7折優惠。

▲cama找來嚕嚕米聯名。

另，連鎖咖啡店部分，cama cafe近日也找來北歐插畫嚕嚕米（姆米）合作，選用旗下「AIR浮雲奶蓋」飲品搭配可愛嚕嚕米圖案飲品杯，療癒爆表，口味有浮雲奶蓋海鹽黑咖啡、浮雲奶蓋錫蘭紅茶、浮雲奶蓋烏龍茶及浮雲奶蓋荔桃冰茶，且至10月25日前還可享有第2杯8折優惠。

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