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外送叫得到！速食店連7天「炸雞買1送10」　一次爽嗑腿排+雞翅

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里開雲端炸雞店推「炸雞買1送10」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣冷就想宅在家！人氣速食店「拿坡里」驚喜開設「雲端炸雞店」了，只要在指定外送平台下單就可爽吃「炸雞買1送10」，一次嗑爆切塊雞腿排加原味雞翅，相較原價還下殺69折，目前全台共有128門市點得到，即日起至10月25日限時1周搶吃。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲切塊雞腿排裹上義式炸雞粉現點現炸，口感微辣又涮嘴。

拿坡里「雲端炸雞店」開張了，即日起至10月25日祭出買「1公斤腿排桶」加「10隻原味雞翅」下殺69折吃，限定只在外送平台Uber Eats獨家上線，目前全台有128間門市通通點得到，免出門就能爽嗑炸雞買1送10；另，門市部分至10月31日前也同享「炸雞買1送10」優惠，通通不能放過。

▲▼頂呱呱推地瓜薯條料理包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱地瓜薯條買1送1剩今天。

另，頂呱呱「地瓜薯條買1送1」也剩今（19）日最後1天，下午2時至8時只要於全台門市、外送平台（Uber Eats、foodpanda）通通享優惠，每人限購2組，每日每店數量有限、售完為止，加碼推「超飽加購3選1」活動，加購選擇有阿勇雞塊、呱呱包及雞脖子，價格最低35元起，加購上限任選10組，提醒門市、外送平台地瓜薯條售價及加購價格皆不同。

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