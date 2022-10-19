限時13天！　速食店萬聖節限定「變裝送巧克力脆薯」

▲bb.q CHICKEN推萬聖節限定「變裝送脆薯」活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

變裝送脆薯！韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」驚喜祭出「萬聖節限定」優惠，即日起至10月31日只要「變裝」來店消費，就可免費多吃「巧克力脆薯」1份，提醒變裝優惠須由門市判定。另，拿坡里至10月25日前也於指定外送平台推「炸雞買1送10」優惠，通通不能放過。

▲變裝免費多吃巧克力脆薯1份。

為迎接即將到來的萬聖節，bb.q CHICKEN祭出「變裝優惠」，即日起止10月31日只要全身有70%以上變裝元素，且到店內用或外帶炸雞餐點，即可免費多吃期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」1份，提醒變裝判定由門市判定，每筆消費限送1組，信義通化店則不參與此活動。

▲拿坡里開雲端炸雞店推「炸雞買1送10」。

另，拿坡里近日也推出「雲端炸雞店」，即日起至10月25日祭出買「1公斤腿排桶」加「10隻原味雞翅」下殺69折吃，限定只在外送平台Uber Eats獨家上線，目前全台有128間門市通通點得到，免出門就能爽嗑炸雞買1送10；另，門市部分至10月31日前也同享「炸雞買1送10」優惠。

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