屏東2女負氣離家「窩超商7天」　沒洗澡沒換衣服...警掏腰包助返家

▲內埔警分局內埔派出所員警協助兩女返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩位妙齡女子與家人吵架，負氣離家到外地租屋，因無力繳交房租被迫在超商「住」一星期，警方處理發現，這段期間，她們沒有洗澡、也未換衣服，偶而朋友來看她們，會買一些食物給她們吃，才免挨餓，晚上則趴在超商桌子休息；店員發現報警，內埔警方自掏腰包給了她們100元車資，讓她們搭車返家。

內埔警分局內埔派出所接獲超商店員報案，稱有兩位妙齡女子在超商滯留超過一星期，擔心她們可能需要幫忙；員警獲報到場後發現她們坐在超商角落，上前了解，得知兩女是朋友關係，年齡20多歲，因跟家人吵架便憤而離家出走，起先跟朋友承租套房，後來因沒錢繳租金，轉移陣地到隔壁超商，已待一個禮拜。



警方透過警用電腦查詢兩女並未被通報為失蹤人口，詢問她們是否有家人能載她們回家。其中一位表示家人都在外地工作；另一位則是跟奶奶一起住在屏東市的租屋處，但奶奶年邁且重聽而無法聯繫。

她們表示，希望能先回屏東奶奶家，但已身無分文沒辦法自行回家。員警立即查詢從內埔往屏東的公車時刻表，並自掏腰包拿出新台幣100元給她們當車資，搭公車回去屏東奶奶家，隨後兩女順利搭車返家，並打電話到派出所感謝員警的幫忙。



內埔警分局長莊順智嘉肯定員警熱心為民服務的精神，展現警察正向形象，並提醒民眾若與家人產生紛爭，各退一步冷靜溝通，正視並解決問題，珍惜與家人共處時光。