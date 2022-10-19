路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

▲台鐵平溪線路線旁路基下陷。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

日前颱風外圍環流和東北季風影響，連日大雨轟炸，重創台鐵平溪線，台鐵昨凌晨巡檢發現路線旁長約70公尺的路基流失下陷1.5公尺，全天停駛，由於搶修難度高，經上百人漏夜不眠不休搶修，今(10/18)上午8時40分完成搶修和安全檢查，上午9時恢復行駛。

台鐵平溪線連日因豪雨狂灌頻傳災情中斷，昨凌晨3時24分台鐵人員巡查後通報K2+020～090處，路基因豪雨沖刷流失下陷1.5公尺，下陷路段長約70公尺，由於下陷位置就在軌道枕木旁，加入平溪線雨勢忽大忽小，邊坡不穩定，影響搶修速度，昨平溪支線各次列車停駛。

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▲▼台鐵平溪線路基流失投入上百人搶修。（圖／台鐵局）

台鐵局今表示，昨日(10/18)凌晨發現「K2+020～090處有部分路基因豪大雨流失」，為維行車安全平溪線停駛。因現場雨勢持續搶修不易，緊急調度中型砸道車、工程維修車及怪手，投入搶修人次超過百人，及石碴料120立方公尺等搶修材料。

台鐵表示，因路基流失路段環境侷限，工程維修車與重機械不易操作，經宜蘭工務段現場人員不眠不休搶修，今日(10/19)上午8:40完成搶修及安全檢查後，原計劃中午12開通已提前於9時平溪線恢復行駛。

▼台鐵平溪線路基流失投入上百人搶修。（圖／台鐵局）