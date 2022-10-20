躲過對撞！台鐵電力維修車「2關卡失靈」闖紅燈　學者揭潛在病因

▲台鐵電力維修車，圖非今起事故車輛。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵電力維修車今上午爆發人為疏失，理應在海端站待避等區間車南下，卻冒進號誌「闖紅燈」，進入單線區間，所幸區間車尚未進入該區間，未釀成對撞意外，不過車上駕駛和指導員兩道關卡都失靈，未注意號誌，學者表示，虛驚事件都可能是未來發生事故潛在病因，台鐵應針對該事件檢討SOP並加強人員訓練。

台鐵今轉轍器故障，影響關山=池上間中斷1小時，故障原因竟是人力疏失，一列電力維修車上午才剛從關山出發北上，未料9時19分才開到海端站就發生冒進號誌闖紅燈，擠壞轉轍器。

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由於海端到池上間為單線區間，該列北上電力維修車理應在海端站待避等待即將進入池上站的區間車南下，未料電力維修車卻「闖紅燈」冒進，擠壞轉轍器，所幸區間車仍在池上尚未南下，未釀成對撞意外。

因海端站為無人招呼站，無站員呼喚應答，電力維修車上無設置ATP(列車自動防護系統)，無法自動減速剎車，車上有駕駛員和指導員兩人，駕駛員除確認號誌並自行呼喚應答外，指導員也肩負確認號誌責任，未料兩人卻雙雙忽略紅燈號誌，車輛因此闖行，台鐵表示調查後若確認駕駛和指導員皆有疏失，將會懲處。

國立成功大學交管系主任鄭永祥表示，一般電力維修車要維修需事先提出計畫，並送調度所，完整計畫裡面應該也要包含在正線上行駛的路線這部分，也要提計畫書核准，並沿途保持通訊確認和回報，針對該類未自動化車輛，計畫審查要更謹慎小心。

鄭永祥強調，今天該起事件有潛在風險，屬於虛驚事件，都可能是未來發生事故的潛在病因，台鐵應該要針對該虛驚事件去檢討SOP和調整，並加強人員訓練。

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