8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

▲台鐵平溪線路線旁路基下陷。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流和東北季風影響，連日大雨轟炸，今(10/18)雖雨勢趨緩，不過北部、東北部仍有短暫雨，台鐵平溪線今凌晨巡檢發現路線旁長約70公尺的路基流失下陷1.5公尺，今全天停駛；公路部分，目前仍有8公路路段坍方阻斷。

台鐵平溪線連日因豪雨狂灌頻傳災情中斷，為維護行車安全，平溪線通車前須全線巡檢，今凌晨3時24分台鐵人員巡查後通報K2+020～090處，路基因豪雨沖刷流失下陷1.5公尺，下陷路段長約70公尺，由於下陷位置就在軌道枕木旁，加入平溪線雨勢忽大忽小，邊坡不穩定，恐影響搶修速度，台鐵公告今日平溪支線各次列車停駛。

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此外，目前仍有8公路坍方中斷，公路總局統計，截至今上午8時，桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日17時；桃園市復興區台7線51K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日17時搶通；桃園市復興區台7線54K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線68.4K(明池路段)坍方阻斷，預計18日17時搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線69.5K(明池路段)坍方阻斷，預計18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方，預計18日17時搶通；宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K(英士路段)大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K(關原至神木路段)便道路基流失，預計11月7日搶通。