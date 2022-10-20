隔20個月！台鐵維修車又在海端出包　駕駛闖紅燈喊冤「陽光刺眼」

▲台鐵電力維修車。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵電力維修車去年2月曾在海端站撞上道班工人，釀2死1傷，未料今上午又有電力維修車也在海端站「闖紅燈」，由於該線為單線區間，所幸南下的區間車還在池上站未發車，驚險躲過對撞風險，據悉，台鐵內部調查和訪談當事人，該名駕駛聲稱因「陽光太過刺眼」導致沒看清紅燈導致誤闖。

台鐵電力維修車去(110)年2月曾在台東海端站撞上軌道上道班工人，釀2死1傷，檢方查出因道班缺員且未落實瞭望工作，電力維修車靠近時未能即時通知其他兩人躲避；此外，電力維修車駕駛也未依路線規定降速，也未注意前方軌道有道班人員，同車的指導員也未留意情況，一連串疏失釀成悲劇。

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未料隔20個月後，海端站再度發生電力維修車事故，一輛電力維修車從關山北上後，理應在海端站待避等一列區間車南下，未料卻冒進號誌「闖紅燈」，進入單線區間，所幸該區間車仍在池上尚未進入該區間，驚險閃過對撞意外，不過車上駕駛和指導員兩道關卡都失靈，皆未注意號誌。

據悉，該名駕駛取得維修車駕駛資格約2年多，本週一排休，週二開始上班迄今第三天，該3天都是排日班，從上午8時上班到下午5時，工時符合規定未超時，回訓紀錄也正常，今出勤前酒測值符合規定，未料卻發生闖紅燈事件。

根據台鐵內部調查和訪談。該名駕駛聲稱當時因「太陽太過刺眼」，導致未看清號誌已變紅燈，不過台鐵認為看不清楚號誌，理應該停車確認，該案屬未詳加確認號誌的疏失，未來將依程序懲處。