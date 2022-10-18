　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

▲宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流帶來連日豪雨，雖今雨勢趨緩，但公路災情卻擴大，台7線北橫公路坍方點激增，柔腸寸斷，已14處路段傳出災情，其中2處已搶通便道，其他12處包括明池路段仍中斷，超過300人受困明池山莊，力拼明天撤出旅客，台7線北橫公路74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。

明池山莊位於北橫公路最高點，受公路災害影響，300多人受困山莊，其中還有癌症患者，救難人員已挺進山區，優先將藥品送進明池山莊，並繼續視路況和天候狀況，先撤離需就醫旅客，其他300多名旅客預計明天下半天撤離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

▲宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

公路總局也彙整截至今傍晚17時30分止道路受阻情況，目前總計仍有13處災阻路段，包括桃園市復興區台7線51.7K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線51.8K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線56.6K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通。

另桃園市復興區台7線56.7K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線57.2K(大曼路段)路樹倒塌阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線58K(大曼路段)碎石流阻斷，預計18日21時搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線68.4K(明池路段)坍方阻斷，將儘速搶通；宜蘭縣大同鄉台7線69.5K(明池路段)坍方阻斷，工務段儘速搶通中；宜蘭縣大同鄉台7線74K(明池路段)路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。

▲▼桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

▲桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

宜蘭縣大同鄉台7線81.6K(排谷溪路段)路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線83K(排谷溪路段)路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K(英士路段)大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K(關原至金馬隧道路段)，便道路基流失，預計11月7日搶通。

此外，另有3處災害路段已先搶通單線或便道，包括桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷部分搶通為施工便道；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)路基流失已搶通施工便道；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K(百韜橋路段)完成單線搶通，並持續搶修。

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線81.6K(排谷溪路段)路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

▲宜蘭縣大同鄉台7線81.6K(排谷溪路段)路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

公路總局表示，桃園市復興區台7線(西端)49.8K大曼路段目前已初步搶通可供本局四輪傳動車救災管制通行，現場持續辦理其餘6處搶通作業，車內載有藥品，油料、食物，俟現場搶通條件，將優先載送有緊急下山需求之民眾3人，安置遊客預計於19日下半天戒護通行下山。

公總也指出，宜蘭縣大同鄉台7線(東端) 沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送藥品接續由宜蘭縣消防局同仁攜帶藥品前進，預計於台7線68K處與明池派出所人員會合後，將藥品優先送往明池山莊。

▼宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
高雄人才懂！機車插粗樹枝　釣出內行揭「真正用意」
狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活
生涯千場出賽！詹智堯引退大爆哭說不出感言
23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　冷血內幕曝！南韓人氣炸抵
田馥甄遇失聲低潮變了！　Ella心疼曝她近況
快訊／大溪豆干節有辣妹SM熱舞　市府緊急道歉
快訊／男摩鐵休息3hrs沒退房　房務驚見「胸口插刀」命危搶救
獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空產品輸入無須逐批審查　台英簽署「促進航空安全工作協議」

「那邊痛不給碰」女友2個月後懷孕了　他一聽精主身分：拿掉吧

東北季風帶來強風長浪　離島交通船明天21航次續停航

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

航空產品輸入無須逐批審查　台英簽署「促進航空安全工作協議」

「那邊痛不給碰」女友2個月後懷孕了　他一聽精主身分：拿掉吧

東北季風帶來強風長浪　離島交通船明天21航次續停航

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

「樹林保安市場淹水肇因非工程不善」　在地里長：不容許不實誣蔑

難忘詹智堯那一撲捧住冠軍金盃　浦韋青帶來劉玠廷的「彩蛋」

男友找人合租房　妹子吃醋！「室友是她」全場傻眼：放了他吧

LULU時髦美胸靠5步驟養成　選對機能款、材質親膚很重要

網傳4架F-16叛逃飛往海峽中線　空軍譴責：有心人士製造假消息

高雄人才懂！機車插粗樹枝　釣出內行揭「真正用意」

遭疑虧3000多億、被外資當韭菜割！　國安基金駁斥

陳其邁遭控「公費念醫沒行醫」　醫師公會挺：公衛政策助更多人

U23／顏國晉放不開　好友劉基鴻視訊「灌雞湯」

狠殺女大生！他自稱建築工程師　臉書緬懷淨空法師卻狂炫品味生活

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

「WHY AND 1/2」明年結束營業

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

女友陪老闆吃飯賺錢　2年後懷孕！他愣：我都有戴套

免9千租金！房東只有1要求還給錢

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

更多熱門

相關新聞

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

颱風外圍環流和東北季風影響，連日大雨轟炸，今(10/18)雖雨勢趨緩，不過北部、東北部仍有短暫雨，台鐵平溪線今凌晨巡檢發現路線旁長約70公尺的路基流失下陷1.5公尺，今全天停駛；公路部分，目前仍有8公路路段坍方阻斷。

2端漏夜冒雨搶通便道！254名旅客脫困　交長：北橫公路今午搶通

2端漏夜冒雨搶通便道！254名旅客脫困　交長：北橫公路今午搶通

4公路坍方中斷、2路段預警封路　「北橫坍方拚今午搶通」

4公路坍方中斷、2路段預警封路　「北橫坍方拚今午搶通」

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

210人受困！北橫公路坍方擴大「延明上午搶通」　挖土機送進物資

210人受困！北橫公路坍方擴大「延明上午搶通」　挖土機送進物資

關鍵字：

公路總局北橫公路明池

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面