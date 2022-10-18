北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

▲宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流帶來連日豪雨，雖今雨勢趨緩，但公路災情卻擴大，台7線北橫公路坍方點激增，柔腸寸斷，已14處路段傳出災情，其中2處已搶通便道，其他12處包括明池路段仍中斷，超過300人受困明池山莊，力拼明天撤出旅客，台7線北橫公路74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。

明池山莊位於北橫公路最高點，受公路災害影響，300多人受困山莊，其中還有癌症患者，救難人員已挺進山區，優先將藥品送進明池山莊，並繼續視路況和天候狀況，先撤離需就醫旅客，其他300多名旅客預計明天下半天撤離。

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▲宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

公路總局也彙整截至今傍晚17時30分止道路受阻情況，目前總計仍有13處災阻路段，包括桃園市復興區台7線51.7K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線51.8K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線56.6K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通。

另桃園市復興區台7線56.7K(大曼路段)坍方阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線57.2K(大曼路段)路樹倒塌阻斷，預計18日21時搶通；桃園市復興區台7線58K(大曼路段)碎石流阻斷，預計18日21時搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線68.4K(明池路段)坍方阻斷，將儘速搶通；宜蘭縣大同鄉台7線69.5K(明池路段)坍方阻斷，工務段儘速搶通中；宜蘭縣大同鄉台7線74K(明池路段)路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。

▲桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

宜蘭縣大同鄉台7線81.6K(排谷溪路段)路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線83K(排谷溪路段)路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通；宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K(英士路段)大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K(關原至金馬隧道路段)，便道路基流失，預計11月7日搶通。

此外，另有3處災害路段已先搶通單線或便道，包括桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷部分搶通為施工便道；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)路基流失已搶通施工便道；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K(百韜橋路段)完成單線搶通，並持續搶修。

▲宜蘭縣大同鄉台7線81.6K(排谷溪路段)路基流失60m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

公路總局表示，桃園市復興區台7線(西端)49.8K大曼路段目前已初步搶通可供本局四輪傳動車救災管制通行，現場持續辦理其餘6處搶通作業，車內載有藥品，油料、食物，俟現場搶通條件，將優先載送有緊急下山需求之民眾3人，安置遊客預計於19日下半天戒護通行下山。

公總也指出，宜蘭縣大同鄉台7線(東端) 沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送藥品接續由宜蘭縣消防局同仁攜帶藥品前進，預計於台7線68K處與明池派出所人員會合後，將藥品優先送往明池山莊。

▼宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）