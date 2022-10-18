　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

▲正妹住民宿一晚，辣腿變成紅豆冰。（圖／記者許宥孺攝）

▲正妹住民宿一晚，辣腿變成紅豆冰。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

趁著連假爽玩一波！高雄一名女子日前到台東旅遊，入住民宿一晚，結果隔天美白小腿慘變「紅豆冰」，懷疑是被跳蚤大軍攻擊，氣得要醫師幫她開診斷證明書，她要向民宿業者求償。結果醫師聽完後卻笑了，揪出1關鍵，表示絕對不是民宿害的，直接排解一起糾紛。

收治病例的皮膚科醫師柯適中分享，近期診間有一名有趣的患者，氣沖沖的跑到診所，一進診間就告訴他，「幫我開診斷證明書！我要找民宿算帳！都是他們房間不乾淨，害我的腳變成這樣！」原來女子認為民宿環境不乾淨，害她一覺醒來後，整隻腿都出現紅疹，懷疑是被跳蚤攻擊，「一點一點的，真的醜爆了，我要告他們，我要賠償」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

柯適中先是進一步詢問女子，旅程有到過哪邊玩？女子回答，有到戶外花草的地方。說到這，柯適中就忍不住笑，他告訴女子，基本上，跳蚤不會在床上，而是在戶外；另外，被叮到的話，不一定會馬上覺得癢、有紅腫反應，反而是隔天或48小時左右才會出現遲發性過敏現象。

柯適中也點出關鍵，「如果妳認為是在民宿被跳蚤咬到，那為什麼只有腳被咬，其他地方沒有呢？所以答案很明確，就是在戶外被叮咬到的。」女子想想，似乎覺得很有道理，且前日在戶外活動時，就是穿著短褲。

▲▼露營,營地,露營車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫師提醒，從事戶外活動記得做好防蚊措施。（圖／取自免費圖庫pexels）

柯適中再以幽默的方式解釋，被叮咬當下通常沒有感覺，那是因為戶外的小蟲要保護自己，若是馬上覺得癢，那你馬上就會消滅牠。主要是身上的免疫不會反應太快，通常是隔天才會出現遲發性反應。

事實上，夏日蚊蟲造成的叮咬皮膚炎，不外乎是做好個人防護，以及避免接觸不乾淨的環境。若是不慎被跳蚤叮咬，可就醫由醫師開立止癢藥物。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬
百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸
週末「新颱攪局」機率曝　2區域防大雨
柯文哲稱通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到
全昭旻入境新加坡「被海關抓走」！　《RM》成員全傻眼
天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破
快訊／古天樂「神經全壞死」？　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」...怒揭公公黑歷史

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

台中購物節10／26開跑　盧秀燕祭出超過10萬獎項...總獎金逾3億

獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

他打翻「好市多葡萄」！同行年輕人「回1句」她傻眼：還要不要臉

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」...怒揭公公黑歷史

《華燈》章廣辰缺席金鐘　對戰《斯卡羅》吳慷仁盼拿獎

捲入攪拌機！麵包廠23歲女員工「活活絞死」　南韓人氣炸發起抵制

ET民調／侯友宜獲54.7%支持度　輾壓林佳龍31.9%

小摩不埋單「資產重分類」？看空4金控　被金管會打臉

時間到了還沒回家！白汪忍不住哭哭　下秒「1舉動」讓爸心碎

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

「喵星人推倒電視」網友崩潰求解　專家指路：最簡單這招

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

一口飯要咬20下！營養師揭4原因：吃太快恐釀過敏　飲料含一下再吞

曾經的深愛！鄭寶清、許國泰痛批民進黨貪腐　籲台灣人全面覺醒

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

免9千租金！房東只有1要求還給錢

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

更多熱門

相關新聞

林心如與許路兒穿2.7萬元小白鞋

林心如與許路兒穿2.7萬元小白鞋

任憑潮流如何演變，小白鞋都是經典之選，女星林心如日前在IG分享貼文，她以休閒私服搭配運動褲秀出長腿曲線，而腳上鞋款看似簡單，其實是BOTTEGA VENETA秋冬全新單品，如同枕頭般的柔軟Pillow球鞋，也出現在名人許路兒腳下，在兩人聯手推坑成為超燒款式！

長髮大姐姐變「生理男」！17歲少女慘遭性侵

長髮大姐姐變「生理男」！17歲少女慘遭性侵

麥寮外海4船員落海3人斷手腳　最新傷勢曝

麥寮外海4船員落海3人斷手腳　最新傷勢曝

高雄預售案祭總價5%買房　首付37.5萬元！2天瞬賣50戶

高雄預售案祭總價5%買房　首付37.5萬元！2天瞬賣50戶

體驗高雄夜生活「忘放閃」　女大生慘了

體驗高雄夜生活「忘放閃」　女大生慘了

關鍵字：

高雄跳蚤紅豆冰蚊蟲叮咬皮膚炎皮膚科柯適中

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面