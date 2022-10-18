獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

▲正妹住民宿一晚，辣腿變成紅豆冰。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

趁著連假爽玩一波！高雄一名女子日前到台東旅遊，入住民宿一晚，結果隔天美白小腿慘變「紅豆冰」，懷疑是被跳蚤大軍攻擊，氣得要醫師幫她開診斷證明書，她要向民宿業者求償。結果醫師聽完後卻笑了，揪出1關鍵，表示絕對不是民宿害的，直接排解一起糾紛。

收治病例的皮膚科醫師柯適中分享，近期診間有一名有趣的患者，氣沖沖的跑到診所，一進診間就告訴他，「幫我開診斷證明書！我要找民宿算帳！都是他們房間不乾淨，害我的腳變成這樣！」原來女子認為民宿環境不乾淨，害她一覺醒來後，整隻腿都出現紅疹，懷疑是被跳蚤攻擊，「一點一點的，真的醜爆了，我要告他們，我要賠償」。

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▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

柯適中先是進一步詢問女子，旅程有到過哪邊玩？女子回答，有到戶外花草的地方。說到這，柯適中就忍不住笑，他告訴女子，基本上，跳蚤不會在床上，而是在戶外；另外，被叮到的話，不一定會馬上覺得癢、有紅腫反應，反而是隔天或48小時左右才會出現遲發性過敏現象。

柯適中也點出關鍵，「如果妳認為是在民宿被跳蚤咬到，那為什麼只有腳被咬，其他地方沒有呢？所以答案很明確，就是在戶外被叮咬到的。」女子想想，似乎覺得很有道理，且前日在戶外活動時，就是穿著短褲。

▲醫師提醒，從事戶外活動記得做好防蚊措施。（圖／取自免費圖庫pexels）

柯適中再以幽默的方式解釋，被叮咬當下通常沒有感覺，那是因為戶外的小蟲要保護自己，若是馬上覺得癢，那你馬上就會消滅牠。主要是身上的免疫不會反應太快，通常是隔天才會出現遲發性反應。

事實上，夏日蚊蟲造成的叮咬皮膚炎，不外乎是做好個人防護，以及避免接觸不乾淨的環境。若是不慎被跳蚤叮咬，可就醫由醫師開立止癢藥物。