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快訊／男摩鐵休息3hrs沒退房　房務驚見「胸口插刀」命危搶救中

▲男子入住摩鐵沒退房，房務人員開門驚見他胸口插著一把水果刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子入住摩鐵沒退房，房務人員開門驚見他胸口插著一把水果刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名高姓男子今(18日)到鳳山區一家汽車旅館，向房務人員表示要休息3小時，不過因逾期退房又沒回應，房務人員開門查看，發現男子躺在床上，胸口還插著一把水果刀，嚇得趕緊報警，救護人員到發現男子傷重命危，立即送醫搶救，目前警方仍在釐清事發原因。

這起事件發生在18日下午5點多，警方獲報，鳳山區一家汽車旅館有房客受傷。員警到達現場時，男子已被送往醫院急救。

業者表示，受傷的高姓男子在今日中午12點多，自行騎著機車到摩鐵，向房務人員表示要休息3小時，退房時間一到，他表示，要再加1小時。直到最後退房時間，房務人員再度打電話進房，不過男子沒有接電話，房務人員驚覺有異，持鑰匙打開房門，驚見高男躺在床上，胸口還插著一把水果刀，當場鮮血直流，嚇得趕緊叫119。

救護人員到場見高男仍有意識，將他送往醫院搶救，目前仍在搶救中。警方初步勘查現場，沒有打鬥跡痕，並封鎖現場，請鑑識人員到場採證，至於發生原因仍須進一步釐清。

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