陳其邁遭控「公費念醫沒行醫」　醫師公會挺：公衛政策助更多人

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

記者許宥孺／高雄報導

台北市議員王鴻薇今（18日）爆料，指高雄市長陳其邁申請公費念醫學系，但至今仍未盡6年服務義務。陳其邁則火速駁斥這是烏龍爆料，早依規定還款。醫師公會也發表聯合聲明，肯定陳其邁在公衛領域的傑出表現，大力推動台灣的公共衛生及健保醫療政策，嘉惠更多的民眾；另外，要譴責不實言論，以錯誤資訊進行選舉操作。

針對特定政治人物今(18)日惡意抹黑高雄市長陳其邁，中華民國醫師公會全全國聯合會理事長周慶明稍早發表正式聲明，並肯定陳其邁醫師在公衛領域的傑出表現，大力推動台灣的公共衛生及健保醫療政策，嘉惠更多的民眾。

周慶明理事長指出，醫界內具有醫師身份，沒有投入臨床工作者比比皆是，許多都在公衛、生醫、基礎研究或公共政策也都有傑出表現；陳其邁醫師雖然沒有投入臨床工作，但其在立委、副院長及市長任內，推動多項公衛及健保醫療政策，嘉惠更多國人，不應該以不實言論斷章取義，以錯誤資訊進行選舉操作，代表醫師公會予以譴責。

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

醫師公會全國聯合會等之聯合聲明，陳其邁醫師30多年前自中山醫學院醫學系畢業，取得醫師執照後隨即投入在當時較為冷門的公衛領域，並以優異成績畢業於台大公共衛生研究所。

擔任立法委員期間，陳其邁醫師推動攸關全民健康的醫療衛生法案不遺餘力，任內主導通過《菸害防制法》、騎機車強制戴安全帽、催生疾病管制局、鍥而不捨追蹤毒澱粉與黑心油等事件，最終設立食安基金與修正《食品安全衛生管理法》。在SARS期間，擔任立法院黨團幹事長，協助時任衛生署署長陳建仁，取得朝野共識完成相關立法，有效控制疫情。

行政院副院長時期，發揮公衛專業，積極推動各項防疫政策，諸如：武漢肺炎初期進行登機檢疫、健保卡註記警示地區旅遊史、口罩實名制、推動大數據防疫。

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

高雄市長時期，擬定多項超前部署之防疫創舉，諸如：廣設疫苗接種站、高齡長輩採「宇美町式」施打、今年農曆年前推動基層診所廣發快篩試劑、小兒快篩陽性特別門診、啟動居家照護計畫，保留醫療量能、診所一站式服務，從看診、判陽、領藥、居家照護，提供市民完整服務。關懷包得來速，讓確診者於居隔期間無後顧之憂。

醫師公會全國聯合會肯定陳其邁醫師的表現，並表示其長期以來，陳其邁醫師在不同的公職崗位上，充分展現其醫療及公衛長才，造福全國民眾不分藍綠，細數其對醫界與全國人民健康的貢獻，不容抹煞，公會給予高度肯定。