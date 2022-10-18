　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中潭子福貴路一間佛具工廠今(18日)下午16時52分傳出火警，由於現場有許多易燃物，火勢瞬間燃燒，佛具行全毀，還延燒到隔壁塑膠廠，也幾乎全毀。

▲▼佛具工廠燃燒。（圖／記者許權毅攝）

▲台中佛具工廠起火燃燒，延燒到隔壁塑膠廠。（圖／記者許權毅攝）

塑膠廠游姓負責人說，當時佛具廠的人正在進行雷射切割機在切壓克力，員工在辦公室休息，上廁所的時候剛好看到火燒起來，可能比較沒有滅火的經驗，沒有立即拿滅火器滅火，等到自己拿滅火器趕去佛具廠噴時，已經來不及了。由於兩間廠房存放大批易燃物，塑膠廠房損失至少千萬，所幸無人傷亡受困。

▲▼佛具工廠大火。（圖／台中消防局提供）

▲▼佛具工廠大火。（圖／台中消防局提供）

▲台中消防局出動消防車23輛、救護車1輛、70名人員前往搶救。（圖／台中消防局提供）

游姓負責人指出，佛具工廠裡面大約有5、6名員工，都有逃出來，但自己家的小狗目前還找不到。至於延燒受影響的部分，「全毀2間半毀2間，最後一間不知道，是代工拋光的工廠」，塑膠廠房損失至少千萬。

▲▼佛具工廠燃燒。（圖／記者許權毅攝）

▲▼佛具工廠燃燒。（圖／記者許權毅攝）

▲塑膠廠房損失至少千萬，無人傷亡受困。（圖／記者許權毅攝）

台中消防局表示，接獲通報後立即出動消防車23輛、救護車1輛、70名人員前往搶救，據了解是工廠內製作壓克力機器起火燃燒，現場連棟鐵皮建築物目前已有4間竄燒，17時39分火勢控制，18時火勢撲滅。

▲▼佛具工廠大火。（圖／台中消防局提供）

▲塑膠廠負責人說，總共有兩間工廠全毀、兩間工廠半毀。（圖／台中消防局提供）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
高雄人才懂！機車插粗樹枝　釣出內行揭「真正用意」
狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活
生涯千場出賽！詹智堯引退大爆哭說不出感言
23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　冷血內幕曝！南韓人氣炸抵
田馥甄遇失聲低潮變了！　Ella心疼曝她近況
快訊／大溪豆干節有辣妹SM熱舞　市府緊急道歉
快訊／男摩鐵休息3hrs沒退房　房務驚見「胸口插刀」命危搶救
獨／正妹辣腿慘變「紅豆冰」氣瘋　討診斷書要告民宿！醫聽完笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狠殺女大生！他自稱建築工程師　臉書緬懷淨空法師卻狂炫品味生活

快訊／大溪豆干節有辣妹SM熱舞　市府緊急道歉：會更嚴謹檢核

快訊／男摩鐵休息3hrs沒退房　房務驚見「胸口插刀」命危搶救中

台7線49.8K大曼路段搶通　3人今晚急送下山...藥品送抵明池山莊

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

坍方嚴重！運送物資部隊折返　送藥人員繼續挺進明池山莊

獨／警追人急喊幫忙　大媽全驚呆…三峽市場猛男一手把人撂倒

男酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵呼籲勿觸法

獨／16歲少女騎車打零工遭撞　後座61歲同事命危...借車友人慘了

金錢豹擄人虐殺案二審逆轉！主嫌無期徒刑改判5年半...另4人全輕判

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

狠殺女大生！他自稱建築工程師　臉書緬懷淨空法師卻狂炫品味生活

快訊／大溪豆干節有辣妹SM熱舞　市府緊急道歉：會更嚴謹檢核

快訊／男摩鐵休息3hrs沒退房　房務驚見「胸口插刀」命危搶救中

台7線49.8K大曼路段搶通　3人今晚急送下山...藥品送抵明池山莊

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

坍方嚴重！運送物資部隊折返　送藥人員繼續挺進明池山莊

獨／警追人急喊幫忙　大媽全驚呆…三峽市場猛男一手把人撂倒

男酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵呼籲勿觸法

獨／16歲少女騎車打零工遭撞　後座61歲同事命危...借車友人慘了

金錢豹擄人虐殺案二審逆轉！主嫌無期徒刑改判5年半...另4人全輕判

「樹林保安市場淹水肇因非工程不善」　在地里長：不容許不實誣蔑

難忘詹智堯那一撲捧住冠軍金盃　浦韋青帶來劉玠廷的「彩蛋」

男友找人合租房　妹子吃醋！「室友是她」全場傻眼：放了他吧

LULU時髦美胸靠5步驟養成　選對機能款、材質親膚很重要

網傳4架F-16叛逃飛往海峽中線　空軍譴責：有心人士製造假消息

高雄人才懂！機車插粗樹枝　釣出內行揭「真正用意」

遭疑虧3000多億、被外資當韭菜割！　國安基金駁斥

陳其邁遭控「公費念醫沒行醫」　醫師公會挺：公衛政策助更多人

U23／顏國晉放不開　好友劉基鴻視訊「灌雞湯」

狠殺女大生！他自稱建築工程師　臉書緬懷淨空法師卻狂炫品味生活

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

社會熱門新聞

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

曾威豪、劉芯彤夜店殺警　今入獄臭臉上囚車

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

黃義交相驗結果「出血性休克」　家屬無意見

即／男摩鐵休息沒退房　「胸口插刀」命危搶救中

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀發聲明

檢相驗查黃義交死因　前妻、女兒哀痛現身陪同

藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺

體驗高雄夜生活「忘放閃」　女大生慘了

更多熱門

相關新聞

送明池山莊物資部隊挺進約10公里　中斷折返

送明池山莊物資部隊挺進約10公里　中斷折返

送明池山莊物資部隊，因台七線沿線82.1K等處道路完全中斷及大坍方，必須採取高遶方式前進，導致物資與油料等重物運送困難，加上天色漸暗視線受阻，經現場指揮官判斷，於下午3時許，決定暫停物資運送作業，21名救災人員先行返回台七線84.1K處待命；但仍有3名山青與5警消繼續朝山莊挺進運送藥品。

獨／警追人大喊幫忙　三峽猛男一手把人撂倒

獨／警追人大喊幫忙　三峽猛男一手把人撂倒

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵

酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵

桃園男「神仙縱走」墜山谷亡　警消26人接駁運下山

桃園男「神仙縱走」墜山谷亡　警消26人接駁運下山

關鍵字：

台中佛具工廠塑膠廠影音

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面