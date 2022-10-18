台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中潭子福貴路一間佛具工廠今(18日)下午16時52分傳出火警，由於現場有許多易燃物，火勢瞬間燃燒，佛具行全毀，還延燒到隔壁塑膠廠，也幾乎全毀。

▲台中佛具工廠起火燃燒，延燒到隔壁塑膠廠。（圖／記者許權毅攝）

塑膠廠游姓負責人說，當時佛具廠的人正在進行雷射切割機在切壓克力，員工在辦公室休息，上廁所的時候剛好看到火燒起來，可能比較沒有滅火的經驗，沒有立即拿滅火器滅火，等到自己拿滅火器趕去佛具廠噴時，已經來不及了。由於兩間廠房存放大批易燃物，塑膠廠房損失至少千萬，所幸無人傷亡受困。

▲台中消防局出動消防車23輛、救護車1輛、70名人員前往搶救。（圖／台中消防局提供）

游姓負責人指出，佛具工廠裡面大約有5、6名員工，都有逃出來，但自己家的小狗目前還找不到。至於延燒受影響的部分，「全毀2間半毀2間，最後一間不知道，是代工拋光的工廠」，塑膠廠房損失至少千萬。

▲塑膠廠房損失至少千萬，無人傷亡受困。（圖／記者許權毅攝）

台中消防局表示，接獲通報後立即出動消防車23輛、救護車1輛、70名人員前往搶救，據了解是工廠內製作壓克力機器起火燃燒，現場連棟鐵皮建築物目前已有4間竄燒，17時39分火勢控制，18時火勢撲滅。

▲塑膠廠負責人說，總共有兩間工廠全毀、兩間工廠半毀。（圖／台中消防局提供）