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18歲高三妹一槍封神！　奪4枚金牌獲封「美少女神槍手」

▲▼四川18歲高中生龐鈺千射擊世錦賽勇奪4金。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲四川18歲高中生龐鈺千奪4金。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川南充一女高中生龐鈺千近日參加在開羅舉行的2022射擊（步手槍）世錦賽，截至18日已經奪得4枚金牌。其中，在16日舉行的女子50米步槍三姿比賽中，最後時刻一槍絕殺對方奪得金牌，網友看後大讚「美少女神槍手」。2016年，龐鈺千被南充高中射擊隊相中，2021年以優異的成績入選中國大陸射擊國家隊。

據《澎湃新聞》報導，龐鈺千是四川女孩，今年18歲，是南充高中一名高三年級學生。

2016年，龐鈺千因為身體協調性好，被南充高中射擊隊相中。2018年，龐鈺千在四川省第十三屆運動會上以246.9環的成績摘得10米氣步槍女子乙組桂冠，成功進入省隊特訓。進入省隊後，龐鈺千更加努力，隨後參加了第二屆大陸全國青年運動會，助力隊伍取得女子乙組氣步槍團體第三名的好成績。

南充高中射擊隊項目負責人胡詩語說，「當時她每天晚上6點左右訓練1個小時，從訓練效果來看，龐鈺千進步很大。」雖然訓練時間不長，但憑著自己努力和熱愛，龐鈺千2021年以優異的成績入選國家隊。

自龐鈺千參加世錦賽以來，胡詩語就一直關注著賽場的信息，當龐鈺千一次又一次奪得金牌後，興奮地說，「她在射擊方面極具天賦，她練習射擊有一個優點，就是專注力很強，這是射擊運動中十分重要的特質，也正因如此，她才能從南高射擊隊脫穎而出，一路打進省隊、國家隊，到現在的世錦賽奪冠。」

父母在得知女兒奪金後，既興奮又心疼，他們深知每一塊金牌都是無數的汗水鑄就。父親說，「這是孩子第一次離開我們遠赴異國他鄉，我們雖然擔心，但是看到她為國爭光，我們也倍感驕傲！」

目前，龐鈺千為南充高中順慶校區在校學生，參加射擊專業訓練，也沒有落下文化課，訓練之餘參加網課學習。

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