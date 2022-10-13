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長榮中學觀光事業科能文能武　餐飲大賽銅牌、國武術聯賽金牌

▲台南市長榮中學觀光事業科學生能文能武，獲全國餐飲旅遊大賽銅牌、國武術聯賽金牌，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學觀光事業科學生能文能武，獲全國餐飲旅遊大賽銅牌、國武術聯賽金牌，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學於第11屆港都盃全國餐飲、旅遊大賽，觀光科郭亞恩、吳筱妍、林昱蕙、郭佳琳及林佩璇同學，分別榮獲餐桌服務組、托盤組銅牌，從140隊的參賽隊伍中脫穎而出，全校師生共享榮譽並獻上祝福。

比賽除了技術外，評鑑內容包括服裝、儀態及氣質，臨場反應和笑容更是必備要素，可說是專業教育及應對進退的綜合展示，長榮中學觀光科能在這次比賽取得銅牌的成績，表示我們的全方位教育均達水準以上。學生們除自動自發利用午休時間練習外，在賽前的一個月就開始特訓，並利用晚上留校練習，良好的學習態度與精神也是大家的模範。

▲台南市長榮中學觀光事業科學生能文能武，獲全國餐飲旅遊大賽銅牌、國武術聯賽金牌，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮中學觀光事業科除了在本科術科表現優異，科內更是人才輩出，三年級的呂耘綺同學，在校認真學習，多方發展，曾經參加2022第11屆觀光精英盃遊程設計競賽全國總決賽，在將近2百組的參賽隊伍中，榮獲「高中職組來台旅遊組 博物館之旅」第3名。並在第1次參加全民運動會就勇奪女子國術北拳銅牌，相當不易。

▲台南市長榮中學觀光事業科學生能文能武，獲全國餐飲旅遊大賽銅牌、國武術聯賽金牌，深受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呂耘綺從國二起接觸國術，放學後到道館練習，一直以來獨立、自主與時間分配良好，不斷突破學習的瓶頸，課業、證照與國術皆兼顧，令人敬佩，也是同學的榜樣。曾榮獲2022年全國武術聯賽高中女子組北拳金牌、2021年全國中正盃國武術錦標賽高中女子組北拳金牌、2021年全國國術聯賽北拳金牌及短兵銀牌與109學年度全國中等學校暨大專院校國術錦標賽高中女子組短兵金牌。

長榮中學觀光科重視學生多元發展，與多元的學習環境，看見學生的專長，提高孩子的自我價值與信心，希望孩子在這三年以正確的態度，培養帶著走的能力，以因應目前社會多樣化之挑戰。

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