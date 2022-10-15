蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

▲ 蘆洲神將文化祭辦理擲筊比賽，新北三重王小姐奪冠，開心領金牌回家。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

蘆洲盛事「111年新北市蘆洲神將文化祭」來了！10月15日於蘆洲湧蓮寺登場神來一杯蘆好運「擲筊比賽」，共 800名鄉親參加，現場人山人海，熱鬧非凡，大家都期待搏好運、拿金牌；今年分別由三重區連續擲出9杯的王小姐，及來自台北市中山區連續擲出7杯的翁先生為本活動的前二名，獲得最大獎項一錢重金牌一面！

蘆洲具有140多年傳統的蘆洲神將，善財、龍女、韋馱、伽藍、七爺、八爺、甘輝、萬禮等八大神將文化故事，與80年歷史的蘆洲切仔麵，即為蘆洲地區重要的民俗技藝與傳統美食文化的代表，為延續傳統，公所每年舉辦神蔣文化季。

公所表示，此活動網路報名200名、現場報名600名，共800名鄉親一起來參加，連續擲出3杯即可進入第二階段，第二階段37位鄉親中，來自三重區連續擲出9杯的王小姐博得冠軍！另一位，台北市中山區連續擲出7杯的翁先生為活動前二名，分別獲得最大獎項一錢重金牌一面。

此外，進入第二階段鄉親們的也有福袋及神將文創小物等獎品獲得，真正是神來一杯蘆好運，湧蓮祈福搏金牌。今年「蘆洲神將文化祭」除了擲筊比賽的熱身活動，更是於10月29日（星期六）於國立空中大學辧理主活動，規劃了民俗踩街遊行、神將展示、神將腳體驗、蘆洲神將與切仔麵歷史介紹、闖關拿贈品、親子DIY、2500碗切仔麵大放送、有獎徵答等各式特色展區。