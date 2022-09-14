　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WMI世界數學邀請賽　長榮中學林佑勳榮獲國中組金牌獎

▲台南市長榮中學國三1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽榮獲國中組金牌獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國三1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽榮獲國中組金牌獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國三1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽(World Mathematics Invitational，簡稱WMI)世界總決賽，榮獲國中組金牌獎，今年的世界總決賽共有22個國家參與，超過2000名考生，林佑勳同學能從中脫穎而出，實屬不易！

「WMI世界數學邀請賽」是國際性的數學競賽，致力於數學推廣的組織機構，每年在不同國家舉辦總決賽。學生可踏足國際數學舞臺，並與世界各地數學菁英交流，激發學習興趣，增強數學解題能力，拓展學子的世界觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佑勳同學表示，自己在初賽時僅奪得銀牌，有些差強人意；但幸好平時學校所教授的數學基礎非常扎實，再加上後續經過第一階段培訓、篩選，與第二階段培訓、篩選，終於取得代表台灣參加總決賽的門票，與來自全世界的數學好手競賽，感到十分興奮！但令他覺得較為可惜的是，因為疫情而無法出國參加總決賽，少了一次與其他參賽者切磋交流的機會，因此日後想再繼續挑戰，希望在疫情趨緩後，能有機會再一次出國參賽。

林佑勳同學除了此次在WMI的比賽中取得好成績，目前繼續在由教育部主辦、中山大學應用數學系承辦的「高中人才培育計畫」修習數學，並順利通過初級班的測驗，獲取中級班公費生資格。長榮中學校長許德勝表示，期勉林佑勳同學能持續堅持對數學的熱情，更上層樓，並期許他在明年的國中會考取得好成績，為校爭光！

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／35歲重機男新生高架遇死劫　母痛失獨生子淚崩
網紅荷莉還活著！　開口「跟林心如討慰問金」
iOS 16五大新功能實測！　秒速去背、鎖定螢幕自由換
快訊／休旅車墜谷　2女拋飛1人「頭部爆血」死亡
名嘴爆郭台銘為買BNT　被逼簽切結書2024不選總統
英女王國葬「3國家」被列黑名單　封殺原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

天文盛事「木星衝」來了　60年來最接近地球

技高上傳學習歷程撞期統測　教長：考完後兩周才截止

公衛專家估BA.5高峰「每週176人死亡」　王必勝：脆弱族群快打疫苗

號誌故障+列車撞落石！交長緊盯台鐵安全改革　「加強應變能力」

國中生「鄂行誠」跑超快！運動會破紀錄　網笑：會吃機油嗎

WMI世界數學邀請賽　長榮中學林佑勳榮獲國中組金牌獎

境外生趕開學「近2萬人申請來台」　明起可入住集中檢疫所

孩寫日記「怕媽媽提離婚」　爸見原因：我能做什麼？內心戲網笑翻

國一妹聯絡簿「以圖代字」　還原上學逗笑媽咪！畫技竟偷藏洋蔥

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

天文盛事「木星衝」來了　60年來最接近地球

技高上傳學習歷程撞期統測　教長：考完後兩周才截止

公衛專家估BA.5高峰「每週176人死亡」　王必勝：脆弱族群快打疫苗

號誌故障+列車撞落石！交長緊盯台鐵安全改革　「加強應變能力」

國中生「鄂行誠」跑超快！運動會破紀錄　網笑：會吃機油嗎

WMI世界數學邀請賽　長榮中學林佑勳榮獲國中組金牌獎

境外生趕開學「近2萬人申請來台」　明起可入住集中檢疫所

孩寫日記「怕媽媽提離婚」　爸見原因：我能做什麼？內心戲網笑翻

國一妹聯絡簿「以圖代字」　還原上學逗笑媽咪！畫技竟偷藏洋蔥

一瓶汽水竟有232種配料！大陸網友吐槽：元素週期表都沒它齊全

他被控冒名「台北市多元化計程車產業工會理事長」　林佳龍競辦澄清

雷／潤娥疑罹白血病飆演技！《黑話律師》結局倒數　李鍾碩發狠了

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

看好Uniqlo、GU訂單強勁　美系外資喊聚陽目標價271元

辣妹汪「穿裙趴機車」準備散步　媽見猖狂大雨嘆：養柴三思不夠

立陶宛設駐台辦事處　政府應倡議發展民主之鏈

亞股災情盤點　日股一度重挫逾800點最慘

iOS 16耗電嗎？實測結果這款iPhone續航剩不到3小時

大夜保全騎重機新生高架遇死劫　母痛失獨子潰堤淚崩無法說話

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

生活熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

檢舉魔人蘇大媽出獄了！網嚇：台南全城警戒

快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

自煮海鮮粥花460元　他挺阿堂結果吵翻了

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

今本土+49540！各縣市確診分佈曝

20多歲男確診隔天亡！快篩陽當日家中昏迷

女以為嘴角長痘痘　檢查竟是罹癌

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

更多熱門

相關新聞

囂張賊光天化日闖民宅偷神明金牌

囂張賊光天化日闖民宅偷神明金牌

台東市區一間民宅，日前被竊賊破壞門窗進屋行竊，並將神明桌上的金牌偷走，整個過程都被監視器給拍下。

小4數學「100,000」逗點錯了！答案曝光

小4數學「100,000」逗點錯了！答案曝光

台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌

台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌

于北辰算攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

于北辰算攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

世界華人婦女工商協會捐贈

世界華人婦女工商協會捐贈

關鍵字：

WMI世界數學長榮中學林佑勳金牌

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面