WMI世界數學邀請賽　長榮中學林佑勳榮獲國中組金牌獎

▲台南市長榮中學國三1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽榮獲國中組金牌獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國三1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽(World Mathematics Invitational，簡稱WMI)世界總決賽，榮獲國中組金牌獎，今年的世界總決賽共有22個國家參與，超過2000名考生，林佑勳同學能從中脫穎而出，實屬不易！

「WMI世界數學邀請賽」是國際性的數學競賽，致力於數學推廣的組織機構，每年在不同國家舉辦總決賽。學生可踏足國際數學舞臺，並與世界各地數學菁英交流，激發學習興趣，增強數學解題能力，拓展學子的世界觀。

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林佑勳同學表示，自己在初賽時僅奪得銀牌，有些差強人意；但幸好平時學校所教授的數學基礎非常扎實，再加上後續經過第一階段培訓、篩選，與第二階段培訓、篩選，終於取得代表台灣參加總決賽的門票，與來自全世界的數學好手競賽，感到十分興奮！但令他覺得較為可惜的是，因為疫情而無法出國參加總決賽，少了一次與其他參賽者切磋交流的機會，因此日後想再繼續挑戰，希望在疫情趨緩後，能有機會再一次出國參賽。

林佑勳同學除了此次在WMI的比賽中取得好成績，目前繼續在由教育部主辦、中山大學應用數學系承辦的「高中人才培育計畫」修習數學，並順利通過初級班的測驗，獲取中級班公費生資格。長榮中學校長許德勝表示，期勉林佑勳同學能持續堅持對數學的熱情，更上層樓，並期許他在明年的國中會考取得好成績，為校爭光！