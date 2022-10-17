他讚台中天氣好是「最完美地方」！網掀2派論戰：別忘缺水跟空汙

▲原PO大讚台中天氣好。（示意圖／記者李依融攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

受尼莎颱風影響，雙北及宜蘭地區累積驚人雨量，不少人哀嚎「淹一片」。對此，就有一名網友表示，他對台中的天氣特別有感，並貼出用天氣app比對各地一周的天氣截圖，發現台北連下一週、台南下四天，只有台中氣溫合宜又只有兩天有雨，讓他不禁感嘆，「也差太多了吧，好想念台中嗚嗚」，引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「台中真是最完美的地方」為題發文，表示身為台中人對天氣這方面特別有感，發現台中的天氣最完美，並附上天氣app的截圖。原PO以台南與台北的一周天氣和台中對比，可以明顯看出台南氣溫炎熱且這週下了四天、台北濕冷又連下整週的雨，唯有台中氣溫較宜人且一週只下兩天。

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▲網友貼出台中本週天氣，只有下兩天雨。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也於文末鼓勵大家，希望大家有機會也能多多到台中玩，絕對讓你永生難忘，最好是住超過一星期有規劃的玩，台中的美是需要悠閒地花時間慢慢體驗的，並表示自己「還是很愛台北台南，希望大家別誤會，純粹論天氣而已」。

貼文一出也引兩派論戰，不少網友直言，「別忘了缺水的痛苦，住在北部的話 一生碰不到幾次限水」、「如果沒有空汙，台中真的很棒」、「台北其實空氣比較好，下雨過後的空氣會好很多」、「住過台中半年…空氣真的好差 支氣管敏感的人真的不適合」、「台中有火力發電廠，冬天下雨天數也比南部多很多」。

也有許多人贊同原PO，台中天氣很棒，「台中真的不冷不熱剛剛好」、「好想念台中」、「台中天氣真的超讚」、「在台北讀書的第五年，看到整週都下雨已習慣」、「台北適合玩，不適合定居，太潮濕了。還是台中舒服，沒事不會突然下雨」、「台北人表示，快發霉了」、「愛出門的我來台中後愛死台中」。

不過，有網友認為，以交通和生活機能來說，還是會選擇台北，「台中蓋那一條頂多只有要去烏日高鐵站的比較方便而已，雖說公車很多，但台北的公車還是比較方便，要選我還是選台北，現在巴不得趕快畢業回家」、「台北人⋯目前才來台中2個月，在台中原本習慣帶著傘都拿出來了，就連下雨也一下下小雨，好不習慣，其實很懷念台北的濕冷感覺，而且如果要說交通和生活機能，還是覺得台北比較適合居住…」