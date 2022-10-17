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才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

▲▼ 才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

▲台南「康樂街牛肉湯」。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南代表性美食「牛肉湯」在今年的《米其林指南》中，有4間被列入「必比登推介」、「入選餐廳」。沒想到，其中之一的「康樂街牛肉湯」17日傳出要頂讓消息，老闆希望有志青年可以接手這近30年的好味道。

「康樂街牛肉湯」17日晚間在臉書社團「台南店面出租頂讓.設備買賣」發文表示，要將店面頂讓，意者可直接到店內找他的媽媽，也就是陳姓老闆娘。

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▲▼ 才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓。（圖／翻攝台南店面出租頂讓.設備買賣）

▲「康樂街牛肉湯」傳出頂讓的消息。（圖／翻攝台南店面出租頂讓.設備買賣

他解釋，「康樂街牛肉湯」是媽媽打拼30年的成果，有著深厚的情感，本在年初就有頂讓的計畫，年底也獲得必比登肯定，認為不枉費30年的堅持，然而人生另有規劃，因此想尋找真心愛食材、願意用心經營的人接手。

消息曝光後，網友紛紛留言，「我的天啊」、「愛店又要少一家了，啊啊啊」、「請問什麼時候確定會關呢？想再吃一次」、「不會吧！我牛肉湯只愛這家」、「媲美法餐的牛肉湯就要結束了，早知道上次點全餐，不是只有喝湯」、「去台南必吃，怎麼會…闆娘的服務超好」、「在還沒必比登時 台中人我們滿愛的欸。老闆又親切指揮我們停車，看著老闆娘忙進忙出，連牛燥飯都吃到加點」。

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必比登台南康樂街牛肉湯頂讓牛肉湯

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