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台東縣府打造優質農產品牌　積極佈局跨境電商前進國際

▲台東味線上活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東味線上活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「現在的社會網路就是王」，台東縣政府積極為農業數位轉型，18日舉行國際行銷成果記者會。

縣長饒慶鈴表示，縣府積極打造台東農產品牌，用在地優質農產組成「台東隊」前進國際，增加國內外曝光與銷售機會，像是年初帶隊前往東京食品展亮相冷凍鳳梨釋迦，並安排線上採購洽談等活動；年中時夏雪芒果雖然產量減少，但因夏雪的好品質早已揚名海外，不僅推出相關產品，也結合陸空旅運業者讓更多人品嘗；而紅烏龍產業更開展系列品牌，推廣打造國際化形象。

農業處長許家豪表示，縣府輔導成立台東味品牌，期盼藉由跨境電商平台「台灣好農國際館商城」開設專區的方式，募集台東各類農特產品包含生鮮水果、冷凍水產、加工點心、茶葉飲品等，整合集貨、金流、物流、冷鏈等作業，一站式協助產品外銷，讓台東產品更具有競爭力。

今日台灣好農也與香港人民超市簽署MOU合作備忘錄，首波於香港4間實體門市預購台東釋迦，樂見台東農特產品外銷海外市場持續亮眼；此外，平台也將推出「台東味Way to Taitung」整合台東特色商品，自10月18日起至11月18日推出為期1個月的限定促銷活動，增加海外曝光帶動整體銷售。

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