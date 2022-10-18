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台東熱氣球嘉年華、最美星空　獲國際MUSE創意大獎肯定

▲熱氣球嘉年華、最美星空活動獲國際MUSE創意大獎肯定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲熱氣球嘉年華、最美星空活動獲國際MUSE創意大獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由國際獎項協會（International Awards Associates）所發起2022美國繆思創意大獎（Muse Creative Awards），於10月14日正式公佈2022年第2季獲獎名單，台東縣政府主辦的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」與「2022台東最美星空」日、夜型態2大活動，在全球超過6,000件參賽作品中脫穎而出，奪得最高榮譽鉑金獎與金獎肯定。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，缪思創意大獎為全球跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一，由國際獎項協會（International Awards Associates）發起，針對各設計領域人士設有專業競獎項目，每年皆有眾多藝術創作者爭相角逐，以嚴格的評審體系和高質量的評判標準著稱，透過盲審形式選出獲獎者，今年評審團由來自38個國家共110位全球知名設計專家組成，以盲審形式從6,000餘件創意作品中選出獲獎者，台東縣政府以「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空」一舉奪得2座獎項，實力備受國際肯定。

「台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第12年，早已成為各地「球迷」每年暑期最大盛事，今年更以全球首創的「熱氣球光雕x無人機」聯合演出再度突破，為來自各地的旅人留下驚喜而幸褔的回憶，在疫情期間仍創造歷年來最高的123萬參觀人次，在「Event - Festival / Carnival」項目獲得最高榮譽鉑金獎（Platinum Winner）肯定。

另外，「台東最美星空」善盡保護地球的責任，2021年向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」國際認證成功，今年持續升級永續行動，響應1% For The Planet地球稅理念，企劃「永續倡議」行動，除活動設施皆使用環保材質外，更透過活動教育及號召民眾一起愛地球企劃，並將「地球稅」回饋給全球非營利環保組織，在此次競賽的「Event - Celebration Event」項目中獲得金獎（Gold Winner），實力備受國際肯定。

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