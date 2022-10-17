　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「巴拉雅拜部落工作假期」　10／17結業

▲台東首場部落工作假期今結業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東首場部落工作假期今結業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府推出為期4天3夜的「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」活動，邀請全台各地的志工與巴拉雅拜的部落族人一起工作，共同整理中興崗哨前的空地，成為未來提供部落居民公用的活動場地，並於17日舉行結業式。

縣長饒慶鈴表示，台東部落工作假期是縣府每年持續舉辦的部落志工文化體驗活動，邀請志工共同投入部落環境營造，例如一起鋪階梯修復舊部落步道，或與族人製作傳統農具等，認識部落文化知識，感受住在當地的生活，讓志工成為社區發展的一份子，透過不同族群文化的交流，拉近彼此間的距離，這4年來完成7個公共設施空間改造，動員近100位部落居民參與，吸引160名志工，活動期間在部落中學、吃、玩、住，透過和部落一起完成一件事，讓部落成為跨文化學習的重要場域。

▲台東首場部落工作假期今結業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

巴拉雅拜部落是今年第1場次，在部落工作假期中，成員不分台東人、外地人、新朋友舊朋友，彼此互助、生活在一起，走入家庭和Ina學習阿美族的野菜知識、烹煮特色佳餚、成為巴拉雅拜的一分子，既投入工作付出又能享受這麼療癒的生活體驗，是最令人感動的一種參與部落的方式。

16日是工作假期最後一天晚上，志工和部落夥伴共同打造非常棒的音樂市集氣氛，現場不僅可以品嚐志工與部落耆老料理的阿美族佳餚，以及當地族人的隱藏版美食及農特產好物，志工們也與部落長輩學習，共同表演阿美族傳統歌曲，最後大家手牽著手圍成圓圈歌舞，現場歡樂與感動不斷。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／五月天跨年演唱會來了！　驚喜曝光「8場時間地點」
台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝
獨／「台灣之光」教15歲少女解題　竟要她幫打手槍肉償
快訊／雨區擴大！9縣市豪雨特報　暴雨狂灌北市破1700毫米
上課手抄筆記太狂！教授驚嘆給99分　扣1分原因曝
快訊／不用改道了！汐止吉林街水門開啟　車輛可通行
快訊／殺人動機曝！曾發生多次關係　勒殺馬國女大生：只想嚇嚇她
LINE「熊大貼圖」免費傳言四起　官方急發3項澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋冬將至　長者新冠、肺鏈、流感三疫苗快完整接種

觀音農會草漯辦事處農業推廣中心動土　總經費1億逾27萬

嗨on三條崙！雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

台東「巴拉雅拜部落工作假期」　10／17結業

首屆「Rock＆Roll雲林滑板音樂祭」　10／22斗六公明路登場

2022台東美術館聲音藝術節　風雨中演繹跨域聲音感受迷幻氛圍

曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

台東縣今增192確診案例　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

秋冬將至　長者新冠、肺鏈、流感三疫苗快完整接種

觀音農會草漯辦事處農業推廣中心動土　總經費1億逾27萬

嗨on三條崙！雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

台東「巴拉雅拜部落工作假期」　10／17結業

首屆「Rock＆Roll雲林滑板音樂祭」　10／22斗六公明路登場

2022台東美術館聲音藝術節　風雨中演繹跨域聲音感受迷幻氛圍

曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

台東縣今增192確診案例　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

范國宸本季大豐收挑戰個人獎　經典賽中華隊一壘人選

禁忌師生戀！「表特女師」許瑋甯大膽推倒陳昊森：要瘋一起瘋

他讚台中天氣好是「最完美地方」！網掀2派論戰：別忘了缺水跟空汙

台灣機能紡織品攜手時尚品牌　開啟低碳生活穿衣新型態

小屁柴從貨車跳下「懸空卡住」　表情卻一臉陶醉：馬麻～我在飛耶

九合一「投票應援」開戰8小時！　3候選人速破1000票大關

快訊／五月天跨年演唱會來了！　驚喜曝光「8場時間地點」

5個微習慣讓妳輕鬆養成小鳥胃　自然變瘦快又有效！

逼媳婦「跟公司提1要求」　婆婆：生活費跟我請款！一票人氣笑

秋冬將至　長者新冠、肺鏈、流感三疫苗快完整接種

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

地方熱門新聞

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

斗六921危樓改建警用廳舍　斥資3.5億今動土

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

南檢同「新」協力反賄「箏」好

花蓮購物馬拉松開跑　消費抽OSIM按摩椅

打卡新景點　花蓮蔥油餅街矗立大型扭蛋機

台東男挺過化療艱辛　送蛋糕慰醫護喻重生

萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

爆料「局長夫人」干政

更多熱門

相關新聞

2022台東美術館聲音藝術節　感受迷幻氛圍

2022台東美術館聲音藝術節　感受迷幻氛圍

由台東縣政府舉辦的「台東美術館聲音藝術節」系列活動中，最特別的跨域聲音展演，15日的演出雖受到颱風外圍環流影響，在陣陣風雨中仍圓滿結束，上百名喜愛實驗音樂、即興演出的朋友們在台東美術館，享受一場非典型的戶外音樂演出。

台東縣+192　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

台東縣+192　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

劉櫂豪要求中央重視台東交通權益　爭取研議補貼方案

劉櫂豪要求中央重視台東交通權益　爭取研議補貼方案

寶華山慈惠堂捐助照明設備　義消受贈感謝肯定

寶華山慈惠堂捐助照明設備　義消受贈感謝肯定

前三總主治醫師　台東衛生局長孫國平上任

前三總主治醫師　台東衛生局長孫國平上任

關鍵字：

部落 巴拉雅拜 台東

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

好市多2022黑色購物節時間曝光！

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面