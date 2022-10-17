台東「巴拉雅拜部落工作假期」　10／17結業





▲台東首場部落工作假期今結業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府推出為期4天3夜的「一起parayapay巴拉雅拜部落工作假期」活動，邀請全台各地的志工與巴拉雅拜的部落族人一起工作，共同整理中興崗哨前的空地，成為未來提供部落居民公用的活動場地，並於17日舉行結業式。

縣長饒慶鈴表示，台東部落工作假期是縣府每年持續舉辦的部落志工文化體驗活動，邀請志工共同投入部落環境營造，例如一起鋪階梯修復舊部落步道，或與族人製作傳統農具等，認識部落文化知識，感受住在當地的生活，讓志工成為社區發展的一份子，透過不同族群文化的交流，拉近彼此間的距離，這4年來完成7個公共設施空間改造，動員近100位部落居民參與，吸引160名志工，活動期間在部落中學、吃、玩、住，透過和部落一起完成一件事，讓部落成為跨文化學習的重要場域。

巴拉雅拜部落是今年第1場次，在部落工作假期中，成員不分台東人、外地人、新朋友舊朋友，彼此互助、生活在一起，走入家庭和Ina學習阿美族的野菜知識、烹煮特色佳餚、成為巴拉雅拜的一分子，既投入工作付出又能享受這麼療癒的生活體驗，是最令人感動的一種參與部落的方式。

16日是工作假期最後一天晚上，志工和部落夥伴共同打造非常棒的音樂市集氣氛，現場不僅可以品嚐志工與部落耆老料理的阿美族佳餚，以及當地族人的隱藏版美食及農特產好物，志工們也與部落長輩學習，共同表演阿美族傳統歌曲，最後大家手牽著手圍成圓圈歌舞，現場歡樂與感動不斷。