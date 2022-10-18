木工騎車遇抗議換車道慘摔癱！水溝蓋不平高院加碼判准國賠904萬

▲水溝蓋與路面差4公分，害騎士慘摔癱，判准國賠904萬。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

從事木工的賴姓男子，2014年間騎機車行經台北市愛國西路、重慶南路口時，因慢車道有民眾遊行抗議，即依警方指示轉進快車道。結果車輪壓到與路面落差4公分的水溝蓋，嚴重摔車，最後腦出血、四肢肢體癱瘓。賴男請求國賠，一審判准622萬餘元，案經上訴，高院二審18日加碼，改判准國賠904萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2014年4月11日上午12時15分許，賴男騎機車於臺北市愛國西路慢車道由西往東行駛，行經愛國西路與重慶南路1段交叉路口時，適逢前方慢車道有遊行抗議活動而封閉，僅開放愛國西路快車道供車輛通行。賴男乃遵循交通人員之指揮，自愛國西路慢車道緩慢由外側往內側行駛，以便於通過路口後轉換至快車道。結果他車輪壓到與路面落差4公分的水溝蓋，輪胎瞬間騰空歪斜，賴男失去重心而慘摔。

賴男被緊急送醫治療，受有蛛網膜下腔出血、硬腦膜下出血、腦出血、顏面及顱底骨骨折及創傷後水腦症等傷害，至今仍有四肢肢體癱瘓、吞嚥困難及失語症，且無法從事任何工作，日常生活需專人照護。賴男不滿，認為管理水溝蓋的台北市府工務局新建工程處有疏失，請求國家賠償1571萬9018元。

法院審理時，新工處否認具有疏失，辯稱水溝蓋緊鄰路中安全島設置，具有排水功能，並無疏失。一審法院審理後，認為水溝蓋設置確有疏失，但賴男騎車操控不當，也要負4成過失責任，一審最後判准國賠622萬餘元。

案件上訴二審，賴男再追加求償金額，總計求償2494萬9781元，而高院審理後，還是認定新工處有疏失，必須國賠；另外也認定賴男仍須負擔4成過失責任。全案於18日宣判，高院加碼，改判准國賠904萬6366元。