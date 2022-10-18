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邱毅大陸節目辱李戡「這個不肖子、骯髒與淺薄」二審判賠10萬

▲▼李戡北院告邱毅。（圖／記者羅志華攝）

▲李戡狀告邱毅，二審獲賠10萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故作家李敖之子李戡，質疑前立委邱毅在大陸開節目是否報稅，邱毅在陸媒「今日頭條」播出的節目中辱罵李戡「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」。邱毅最後遭判罰金8千元定讞。李戡求償，一審判賠10萬，上訴二審後，高院二審18日再度判邱毅賠償10萬元。可上訴。

邱毅於2019年11月17日，在大陸地區「今日頭條」網站播出之「邱毅說」第119期「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中，以：「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，李戡認為這已經妨害他的名譽，提出民刑事訴訟。

刑事部分，法院審理時邱毅否認犯罪，辯稱是針對當時攻擊他的所有言論，做綜合性的回應，沒有針對特定人，也與李戡無關。一審法院採信，判決邱毅無罪。但案件上訴二審後，高院綜合邱毅在節目中所使用語句、言論內容，以及李戡臉書發表文章，對邱毅在境外財產申報提出質疑與節目時序，可以認定邱毅這些言論指涉的對象即為李戡；另外高院也認為，這些不雅言詞，侮辱李戡，確實有貶抑污衊之意涵，依社會通念已使李戡感到難堪、不快，並足以貶損李戡的聲譽及人格，損害社會評價，因此逆轉改判有罪，罰金8千元。案件因邱毅未上訴而定讞。

刑事部分定讞後，李戡再提出民事訴訟，求償名譽損失200萬元。一審法院審理後，判決邱毅必須賠償10萬元。雙方均上訴第二審，高等法院二審審理後，18日駁回上訴，還是判決邱毅必須賠償10萬元。本案邱毅不得上訴，但李戡仍得上訴第三審。

而本案還有案外案，邱毅當時還有說出「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉」，邱毅一個月後在臉書的粉專上，也寫出：「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」、「死皮賴臉地咬上我」等文字，甚至在監察院前接受媒體訪問時，又說了「死皮賴臉的小孩子」，李戡認為這些言語全都有刑責，一併提告，但法院這部分已經判決無罪確定。

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