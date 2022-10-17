　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

▲▼看見家鄉，永續豐年成果發表會。（圖／看見家鄉提供）

▲社團法人中華民國愛自造者學習協會主辦、永豐銀行贊助的《看見家鄉》計畫開展6年，10月15日舉辦疫情後首次實體發表會。（圖／看見家鄉提供）

記者王淑君／台北報導

什麽能代表家鄉呢？是名產？是傳承多年的家鄉味？還是相濡以沫的家人情感呢？答案就在15部《看見家鄉》紀錄片裡。

社團法人中華民國愛自造者學習協會主辦、永豐銀行贊助的《看見家鄉》計畫開展6年，10月15日舉辦新冠疫情後首次實體發表會，來自全台6所學校及9組回流小導演，在過去兩年透過相機與空拍視角，詮釋自己對家鄉的想望。

這次《看見家鄉，永續豐年》有6所基地學校參與培訓，例如：玉山山腳下的南投埔里南光國小《阿公的美人腿》，記錄埔里成為全台茭白筍產量最高的原因；太平洋邊的宜蘭南澳國小《菇菇歷險記》則帶著大家尋找隱匿在南澳村傳說中的段木香菇。

除了家鄉特產，也有孩子從尋找家鄉滋味出發，台南和順國小《你好移工》，以來自印尼移工阿萬哥哥眼中的台南滋味，記錄移工們如何在異鄉找到熟悉的家鄉味；花蓮玉里回流小導演《製麵武道人》探訪歷經一甲子全年無休的製麵廠；澎湖馬公回流小導演《嵵小孩的家鄉味》帶大家回味在地孩子記憶中的魚乾料理。

▲▼看見家鄉，永續豐年成果發表會。（圖／看見家鄉提供）

▲小導演用家鄉特產感謝媒體老師跟主辦單位 （頒獎人由左至右為張緯誌、李建成、蔡瑞庭、洪旭亮、陳中宇、蒲彥光）。（圖／看見家鄉提供）

社團法人中華民國愛自造者學習協會理事長詹怡宜表示，帶領孩子用影像説出好故事是看見家鄉的初心，未來更要讓這份初心不斷延續。明年起即將接棒《看見家鄉，永續豐年》的台灣看見家鄉推廣教育協會理事長蒲彥光表示，「初心需要永續，翻轉定能豐年」，幫助孩子們從空拍機的鳥瞰視野，或是從紀錄片的採訪練習，為基地學校留下小導演們初出茅廬的珍貴故事。

永豐銀行總經理蔡瑞庭表示，對家鄉的認同是自信建立的第一步，家鄉的記憶更是每個人一生拚搏的原動力。這群家鄉小導演們展現團隊的自信與創意，成熟運用鏡頭述說家鄉故事，更透過空拍的高度，為家鄉刻畫未來的希望，對邁入超高齡社會的台灣，尤其偏鄉隔代教養問題，都將能獲得成功的翻轉。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／兇嫌首露面！狠殺馬國女大生　他嗑完便當才赴警局做筆錄
小S夫妻吵架氣到離家　老公傳訊「一提問」秒破冰
柯文哲火大開嗆：不要把我惹毛！　20幾年交情不要了？
林襄哈菸首現身「希望大家繼續愛我」！　7男前輩急搶話救援
快訊／北市女18樓頂情緒失控　警消封路！鋪大型氣墊
「九合一大選集氣應援」開跑！　投票抽三星、Dyson
臨時視察水門！　柯文哲坦承：這叫「作秀的說明」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

高盛轉骨！　投銀交易部門二合一

愛貓走失7年！主人突接神秘來電「找到麥迪了」　穿越160KM險淚崩

LIVE／各國紛傳新變異株「國內基因定序出爐」　王必勝最新說明

蔡英文、蘇貞昌深夜憂宜蘭受困200人　徐國勇：他們都沒睡等消息

快訊／兇嫌首露面！狠殺馬國女大生　他爽嗑完便當才赴警局做筆錄

急取消行程！黃珊珊趕赴陽明山關心土石滑落　「大家都是同舟一命」

與家人爭吵負氣離家　北市婦攀18樓外牆...警拿這張照片軟化她

先別管科技股了！專家建議押寶防禦性資產　2類股後市可期

血滴子砸出「台灣形」破洞！台61線20cm鐵片插前擋　駕駛險沒命

陸GDP5.5%目標降速為3%？　趙辰昕：Q3明顯回升仍有困難挑戰

法律熱門新聞

「看見家鄉，永續豐年」用影像看家鄉

5男關一起　牢房竟變炮房

《甦活人生》10月號報導更生熱舞大賽

柯博齡／車停白線為何被開單

有價證券正名與人權保障研討會

給說法／店內遭竊可扣員工薪水嗎

蔡正傑／證券交易違約交割之責

犯罪卻不處罰　檢方「微罪不舉」

吳景欽／死囚爭釋憲　連身條款生死辯

劉時宇／沒超過30元不算賄選嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

住屋漏水相關法律問題

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

更多熱門

相關新聞

員警向外勞索賄縱放　判刑定讞

員警向外勞索賄縱放　判刑定讞

台北市大同分局前員警林長玲、蔡志偉、林奕輝，3人遭控利用盤查外籍逃逸移工的機會，私下索取賄賂換取不移送移民署，縱放移工離去，因此遭起訴。案經8年審理，最高法院17日判決定讞，其中林長玲、蔡志偉否認收賄，分別重判9年2月、8年定讞，至於林奕輝則坦承犯罪並積極彌補，獲判緩刑定讞免入監。

《甦活人生》10月號報導更生熱舞大賽

《甦活人生》10月號報導更生熱舞大賽

吳景欽／死囚爭釋憲　連身條款生死辯

吳景欽／死囚爭釋憲　連身條款生死辯

插導尿管採尿　憲法法庭判違憲

插導尿管採尿　憲法法庭判違憲

雲林檢察官強暴女網友？法務部：了解中

雲林檢察官強暴女網友？法務部：了解中

關鍵字：

法律看見家鄉永豐回流小導演愛自造者學習協會台灣看見家鄉推廣教育協會

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

「原子少年」小孩槓上許維恩公司！經紀人傻眼回應

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面