不准拖吊我的車！小黃運將違停躺地阻止螃蟹夾GG了!

▲員警執行拖吊任務，竟遇到違規者躺地阻止螃蟹夾。此為示意圖。（圖／翻攝自Facebook／汐止警好讚）

記者吳銘峯／台北報導

新北市郭姓小黃運將，2020年9月間將計程車違規停放在新北市板橋區雙十路某紅線路段上，遭員警發現，執行拖吊。車子已經被架上輔助輪，並以螃蟹夾抬起離開地面時，郭男突然衝出阻止拖吊，他先站在螃蟹夾上，之後蹲下，最後更躺在地上阻止拖吊，檢方依妨害公務罪起訴。一審判無罪，二審改判拘役30日得易科罰金，案經上訴，最高法院18日駁回上訴，郭男有罪定讞。

判決指出，本案發生於9月9日13時49分許，郭男在新北市板橋區雙十路2段紅線路段上，違規停放自己的計程車。轄區員警發現後，聯絡拖吊車前來執行拖吊。員警依照規定，將計程車後輪架上輔助輪，前輪則以拖吊車螃蟹夾抬起，準備離開到拖吊場時，郭男突然衝出來。他先拍打拖吊車車窗，要求拖吊車司機停車。

郭男請求司機開罰單就好，不要拖吊，但司機回說不能決定，要他問後方員警。郭男見狀，直接走到螃蟹夾上，就站在螃蟹夾上阻止拖吊車離去，站累了，郭男就蹲下；最後更直接躺臥在地上，雙腳跨在螃蟹夾上。郭男的行為全被員警的密錄器以及路口的監視器拍下，員警將全案移送法辦，檢方依照「妨害公務」罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，郭男否認犯案，辯稱在員警、拖吊人員完成拖吊作業並移動車輛前，自己就已經抵達現場，是拖吊人員故意駛離，員警也未秉公依法處理；另外他也否認對員警做任何強暴迫行為。一審法院審理後，認為郭男僅做出「消極的阻擋動作」，員警也供稱沒受到暴力脅迫，因此判決無罪。

案件上訴二審，高等法院審理後卻出現逆轉判決，高院認為郭男主觀上有妨害公務的犯意，客觀上更「以立、坐及雙足置於執行工具施加物理有形力阻礙公務行為」，因此成立本罪，改判拘役30日，得易科罰金3萬元。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞；郭男不僅車輛遭拖吊、支付罰鍰，更被依妨害公務罪判刑定讞、需繳交罰金，最後還因本案被眾人週知，實在得不償失。