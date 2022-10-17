員警索賄縱放外勞移工　2員警遭重判定讞1人坦承獲判緩刑免入監

▲員警收賄縱放外勞，遭最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市大同分局前員警林長玲、蔡志偉、林奕輝，3人遭控利用盤查外籍逃逸移工的機會，私下索取賄賂換取不移送移民署，縱放移工離去，因此遭起訴。案經8年審理，最高法院17日判決定讞，其中林長玲、蔡志偉否認收賄，分別重判9年2月、8年定讞，至於林奕輝則坦承犯罪並積極彌補，獲判緩刑定讞免入監。

判決指出，3名前員警在2012年10月至2014年8月間，均派駐於臺北市政府警察局大同分局建成派出所。3人分別於台北車站附近，或是個別單獨執勤時，對外籍移工進行盤查，如果發現對方是逃逸移工，就以不移送移民署為由，開口向對方索賄。

一開始是由林長玲開口索取1到3萬元不等的賄賂，之後其他兩名員警陸續加入。檢調獲報後，2014年底兵分6路搜索分局，並帶回3人偵訊。檢方最後依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄」等罪嫌對3人提起公訴。

一審將林長玲判刑10年、蔡志偉判刑9年4月、林奕輝判刑4年。二審維持林長玲10年、蔡志偉9年4月的刑度，另外林奕輝改判3年6月。更一審時，林長玲仍遭判刑9年2月、蔡志偉判刑8年，僅林奕輝因坦承犯行，又積極彌補錯誤，更一審法院將他改判2年、緩刑5年，服60小時義務勞務。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，林長玲、蔡志偉將入監服刑，至於林奕輝則獲判緩刑，不須入監。