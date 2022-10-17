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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、劉和鑫／國民法官要做哪些準備

▲國民法官法庭。（圖／犯罪被害者保護協會提供）

▲國民法官法庭。（圖／資料照）

我國《國民法官法》將自2023年1月1日起正式施行，做為人民參與司法審判制度的重要制度基礎，同時也是我國司法制度近年來的重大改革之一，目的是為了借助社會各界多元的經驗，由人民選為「國民法官」與法院「法官」間進行交流後，俾對所審理案件的案情能有更多面向的認識與理解後，進而提升法院判決的品質。

我國民眾對於此一即將施行的全新制度，宜有哪些基礎認識？筆者願藉本文為民眾解析。

哪些類型案件會找「國民法官」一起參與審判

原則上，經由檢察官提起「公訴」，且由地方法院管轄的第一審案件中，最輕法定本刑為十年以上有期徒刑的犯罪。再者，經由檢察官提起「公訴」，且由地方法院管轄的第一審案件中，同時是故意犯罪且因而發生死亡結果者（例如：殺人既遂罪、義憤殺人既遂罪、生母殺嬰既遂罪、傷害致死罪等）。

例外的有， 少年刑事、毒品危害防制條例之罪的案件不會選任「國民法官」參與審判；另外，如果需要適用《國民法官法》的案件中，有《國民法官法》第6條第1項任一款情形（例如：案件審理將對國民法官產生危害、案件過於複雜、被告已經對犯罪行為供認不諱且檢辯雙方對於量刑意見並無爭議等）時，法院可以依職權或經過當事人、辯護人、輔佐人的聲請聽取意見後，裁定不行使國民參與審判。

何人有機會被選任作為「國民法官」

年滿「23歲」，且在「地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上」的中華民國國民，就有被選任為「國民法官」、「備位國民法官」的資格。然而，若有《國民法官法》第13條、第14條、第15條的任一種情形，就不具備被選為「國民法官」、「備位國民法官」的資格。

若被選中作為「國民法官」或「備位國民法官」，原則上就有參與審判的權利與義務，例外情況下，若有《國民法官法》第16條的任一種情形，才可以拒絕被選任為「國民法官」、「備位國民法官」。上述情形包括因年齡、職業、學業、生活、疾病、生理或心理因素等，導致人民無法確實執行國民法官或備位國民法官職務時，可以向法院陳明拒絕被選任，法院即應准許人民拒絕被選任並予以「除名」。

「國民法官」於開始審判前要先做準備嗎

「國民法官」或「備位國民法官」在第一次審判期日前，會需要先進行宣誓，宣誓自己在執行國民法官的職務時，會以公正、誠實，依法行使職權，並不會洩漏職務上知悉之秘密。

宣誓完畢後，由於國民法官並不是「法律專業人士」，在審理程序開始之前，無法事先看到相關的卷宗及證物，因此法院的審判長會在第一次審判期日前，向國民法官說明審判期日訴訟程序進行的方式、自身權限與義務、刑事審判的相關基本原則（如：自由心證原則、證據裁判原則、無罪推定原則等）、被告被起訴罪名的構成要件及相關法令的解釋方法等。

「國民法官」於第一次審判期日開始後，會與「法官」一同全程參與案件審理程序。在證據調查程序中，於證人、鑑定人、通譯經由當事人、辯護人詰問或詢問完畢，並告知審判長後，可以在待證事項的範圍內自行或請審判長代為對證人、鑑定人或通譯提出補充問題。

於審理程序中，國民法官若有任何疑惑，隨時都可以請求審判長進行說明與解釋。若審理程序中，涉及專門的法律問題（如：證物是否具有證據能力、證據調查必要性、訴訟程序的裁等），雖然是由法院「法官」決定，但「國民法官」也可以提出相關的意見，並且若對於決定結果有疑惑，還可以請求法庭審判長釋疑。

國民法官有決定被告是否有罪的權力嗎

在評議結果上，須包含「法官」及「國民法官」雙方意見合計在內達三分之二以上的同意，也就是超過6人以上的同意（法官3名、國民法官6名）才能判決被告「有罪」；若未達到上述同意門檻，就應該對該刑事被告作成「無罪判決」或「有利的認定」。

綜上所述，《國民法官法》透過由一般民眾中隨機抽選的「國民法官」全程參與法院的刑事審理程序，親自體驗法官指揮訴訟的過程，聆聽檢察官論告的完整推論、被告及辯護人的辯護內容、被害人的親身陳述，並於審理過程及最後評議時，隨時以自身的社會歷練，與法官立於對等的立場交換意見，做出判決結果。此一制度的理想，是希望判決結果能夠貼近社會現實，提升人民對司法的信賴，讓社會與司法界能攜手邁向進步的未來。

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