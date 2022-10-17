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大陸 大陸焦點 特派現場

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲鄭州民眾排隊做核酸PCR檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南鄭州一名張姓市民日前在網上發文稱，鄭州將實行3天靜默管理，引發民眾恐慌搶物資。該名市民隨即被警方以散布謠言為由，處以行政拘留10天。不過，鄭州今（17）日發佈通告，要求居民非必要不外出、暫停非必要生產經營活動等。

據鄭州官方通報，方姓市民11日上午向張姓市民透露，「剛才在大街上聽到路人說『鄭州即將靜默管理三天』」，交代多準備幾天的蔬菜。掛斷電話後，張姓市民在微信群組發訊息，「鄭州疾控中心研判鄭州從明天起開始實行靜默三天管理」。

張姓市民發出的訊息被大量轉發，許多民眾衝去超市搶購物資。官方發文澄清，封城為不實資訊，發佈謠言的張某已經被當地警方處以行政拘留10天的處罰。

▲▼ 鄭州疫情。（圖／翻攝自微博）

▲民眾在微博PO出鄭州現況。（圖／翻攝自微博）

不過，微博上「鄭州疫情」話題內，大批民眾PO文表示被封控，「金水區什麼時候能解封，再不上班就吃不起飯了」、「菜都沒人送封在家裡單元門全關了」、「不知道具體多少確診，多嚴重，只知道一直有人拉走，有很多小區被封，什麼時候是個頭啊」、「官方不出通報，全靠各區人民傳遞消息」、「封控第四天，樓都不讓下了 」。

隨著與論發酵，鄭州市今早發出第145號通告，要求居民非必要不外出、不離開鄭州，確需離開的憑居住地所屬社區證明，查驗健康碼、24小時內核酸檢測陰性證明；除白名單企業、超市、藥店等，其他暫停生產經營活動等。

▲▼鄭州靜默謠言。（圖／翻攝自陸媒）

▲官方呼籲不信謠、不傳謠。（圖／翻攝自陸媒）

網友紛紛表示，「造謠被捕的人挺冤 」、「不是辟謠不靜默，這又靜默了」、「區域都靜默了，鄭州市不靜默」、「它說就是文件，你說就是造謠」、「打臉真快」、「也不知道這個哥們出來以後鄭州有沒有解除靜默」、「張某錯不在『靜默』上 而是『三天』 其實不止三天」。

不過，也有人指出，「這種時候，藉疫情造謠生事的，就應該抓住一個，嚴懲一個」、「真是閒得蛋疼，自己給自己找事」。

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