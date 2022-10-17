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基隆+388！專責病房空床率58.1%　林右昌籲完整接種疫苗

▲0525基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（17日）公布國內本土病例，新增2萬8806例，其中基隆新增388例，全市專責病房空床率58.1%，市長林右昌再次叮嚀民眾，儘速完整接種疫苗，外出戴好口罩預防COVID-19也防流感，善加運用衛生局在全市各區，規劃COVID-19及流感疫苗接種服務。

衛生局呼籲民眾，落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時更應佩戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，在和他人交談時，保持安全社交距離，降低病毒傳播及重症的機率。疫苗合約醫療院所資訊，可上「基隆衛生局」網站查詢。

▲1017基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日388名確診人數中，包括外縣市通報51例，佔13.14%；其中女性213人、男性175人；若以年齡別區分，25-34歲有65人，占16.75%，其次35-44歲有59人、55-64歲有59人，占15.21%；至於75歲以上的長者有22人、65-74歲有32人、6歲以下有11人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治57人、空床74床，空床率58.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症4名、輕症6名；部立基隆醫院，中症1名、輕症8名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

▲1017基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬4169人，利用快速通道的有5萬0434人，有11萬1729人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬8254人，條件不符合則有2萬3475人。

▲1017基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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