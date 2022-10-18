二十大後將解封？陸國際航線大幅增班　東航翻倍增至每周108班

▲東方航空。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國際民航航線10月底將大幅增加班次，其中東方航空計畫每周增至42條108班。由於時間恰逢中共二十大落幕，被外界認為可能是逐步解封的訊號。

▲中共二十大16日至22日在北京舉行。（圖／翻攝 央視）

東航官方微博17日晚間發佈消息稱，計畫於10月底陸續恢復多條國際航線，包括「上海—曼谷—青島」、「杭州/青島/南京/昆明—東京成田」、「青島—迪拜」等航線。

目前東航每周可執行的國際航線數量是25條54班，而自10月30日冬春航季正式開啓後，計畫每周國際航線將增至42條108班。這意味著自冬航季開始，東航的國際航班數量翻倍。

其他航空公司近期也傳出國際航線增班消息。南方航空計畫10月起恢復廣州-雅加達、大連-東京成田航線，在廣州-迪拜、廣州-馬尼拉、廣州-曼谷等航線增班；17日最新宣佈，10月23日起，南航將新增瀋陽-首爾航班。

數據顯示，各大航司總體供需仍徘徊於低位，分業務看，東航、南航、海航等航司的國際線客運量均實現按年、按月增長。

從全行業數據看，隨著國際政策的鬆動，國際客運航班量正在逐步回升。航班管家數據顯示，9月國內航司在國際航線上日均執飛客運航班量約35架次，較8月上升24.5%，日均投放運力10147座次，較8月上升26.5%。

對於民航業市場表現，國信證券最新研報指出，疫情擾動持續，短期基本面仍有壓力，但對股價的影響已經弱化。10月底民航即將迎來冬春換季，國際線航班量有望進一步恢復，或意義深遠。