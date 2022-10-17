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防疫旅館到底誰想的？王必勝「1句話」回應：這樣說會好一點

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書提及，防疫旅館、車來速等政策是由北市府先發想，被民進黨台北市長參選人陳時中批評是剽竊衛福部常務次長石崇良的規劃；而黃珊珊也列出時間序反擊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示「與其說發明，不如說有落實執行」，這樣的說法會比較好一點。

針對防疫旅館發想爭議，石崇良有先回應自己是提出檢疫所。王必勝今也說明「這些事情我從頭到尾都有參與到，而且非常深入參與」，石崇良次長在1/27接到指揮官命令，因為那時候有武漢包機要回來，要準備檢疫空間，所以在1/29就徵用烏來檢疫所。

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王必勝說，目前都還沒看到其他國家有這樣做法，這是台灣的檢疫模式，就是一人一室，有衛浴、有醫護處理醫療，另外還有警察維持秩序，目前為止都是台灣特別的做法，運作也非常順利，在各階段發揮很大功用。

至於到底是誰發想，王必勝也回應，後來這樣想法也衍生到旅館，不是所有人都住集中檢疫所，防疫旅館有參考集中檢疫所的指引，「據我所知是各縣市都有在進行相關規劃，只是大家都不太敢說出來，因為那個時間點，大家對病毒還不了解，包括集中檢疫所在內，都沒什麼人敢去提。」

王必勝說，那時候武漢包機回來，原本要收到陽明山檢疫所，但因為台北市政府提前把消息公布了，引起當地居民嚴重抗議，當時就無法收過去，後來收烏來、林口和台中西屯，那時候的時空環境不一樣，「所以與其說發明，我覺得不是什麼發明，應該說有落實執行，這說法會比較好一點。」

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