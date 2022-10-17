　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州怎麼了？網傳「人被拉走、小區封控」　官方通告防疫升級

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲鄭州民眾接受核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南鄭州16日新增6例陽性個案，不過民眾PO文爆料，疫情其實很嚴重，許多人被封在家中，藝人劉樂妍15日也透露「我這樓給封了」。由於官方一直未正式通告，不少網友表示疑惑，「鄭州怎麼了」。在輿論愈演愈烈之際，鄭州今（17）日發布防控通告，要求居民非必要不外出。

微博「鄭州疫情」話題內，大批民眾PO文表示被封控，「金水區什麼時候能解封，再不上班就吃不起飯了」、「菜都沒人送封在家裡單元門全關了」、「不知道具體多少確診，多嚴重，只知道一直有人拉走，有很多小區被封，什麼時候是個頭啊」、「官方不出通報，全靠各區人民傳遞消息」、「封控第四天，樓都不讓下了 」。

劉樂妍15日晚間亦在微博透露，「我這棟樓有個確診現在樓下，我這樓給封了，我們小區，不讓進出。」她今早更無奈表示，「鄭州市只有三例？就兩例在我樓下？那我也太lucky了。」

▲▼ 馳援鄭州 。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 馳援鄭州的醫療隊。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 馳援鄭州 。（圖／翻攝自秒拍）

另外，軍事博主「羽林菌」也發文指出，河南多地醫護人員馳援鄭州，包括南陽市、周口市扶溝縣、信陽市固始縣等。諸多消息令不少網友發出疑問，「鄭州怎麼了」、「所以鄭州到底是個什麼情況！」。

隨著與論發酵，鄭州市今早發出第145號通告，近日我市出現多例因外省輸入引起的續發病例，部分區域疫情防控形勢異常嚴峻複雜，將持續展開區域核酸（PCR）檢測；為減少人員聚集，學校停課啟動線上教學，餐飲場所禁止內用，聚集性活動暫停，除白名單企業、超市、藥店等，其他暫停生產經營活動。

另外，居民非必要不外出、不離開鄭州，確需離開的憑居住地所屬社區證明，查驗健康碼、24小時內核酸檢測陰性證明。外來返鄭人員，需提前3天進行報備，例如實提供行程，查驗健康碼、行程碼和24小時內核酸檢測陰性證明，抵鄭須嚴格遵守疫情防控規定。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／下班注意！北市超大豪雨「紫爆」　雨彈續炸7縣市
星巴克、路易莎蓋大店！搶進雜草重劃區　在地驚：冒出好多人
本土劇女星謊報「只有27歲」！　實際年齡意外曝光
雞排妹出道10年震撼「宣布封奶」：我下車了
快訊／台中恐怖下坡又出事！6車連環撞　現場塞爆了
快訊／BTS宣布要當兵了！　成員們將入伍
快訊／LINE瘋傳「熊大貼圖」免費下載　官方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

鄭州怎麼了？網傳「人被拉走、小區封控」　官方通告防疫升級

國泰航空載客量飆一倍！11、12月增加近2千班航班

陸GDP5.5%目標降速為3%？　趙辰昕：Q3明顯回升仍有困難挑戰

持續「動態」清零！　陸發改委向外媒喊話：歡迎各國企業來投資

12毫米細繩能拉動20噸重物！　陸實現「F-12芳綸纖維」流水線生產

香港想打造「國際虛擬資產中心」　十月底發表政策宣言

挖到比人臉大「菌中之王」…重達3公斤　他油炸來吃曝口感

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

鄭州怎麼了？網傳「人被拉走、小區封控」　官方通告防疫升級

國泰航空載客量飆一倍！11、12月增加近2千班航班

陸GDP5.5%目標降速為3%？　趙辰昕：Q3明顯回升仍有困難挑戰

持續「動態」清零！　陸發改委向外媒喊話：歡迎各國企業來投資

12毫米細繩能拉動20噸重物！　陸實現「F-12芳綸纖維」流水線生產

香港想打造「國際虛擬資產中心」　十月底發表政策宣言

挖到比人臉大「菌中之王」…重達3公斤　他油炸來吃曝口感

陸將緊縮對外開放經濟？　發改委：搞自給自足經濟是外界錯誤理解

屏東千坪「洋蔥大福樂園」開了！晚上會發光　還能拜土地公、走高空步道

81.5萬人注意！0056第二階段配息維持2.1元　11／12入袋

上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

土石流與高壓鐵塔有關？台電：45年來穩固無虞

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

宜蘭七賢村汪洋一片！代理縣長：村長說「下大雨淹水是常態」

「這1飲料」喝了消水腫、防感冒！醫點名4好處：溫潤又養生

阪神火球男藤浪晉太郎挑戰大聯盟　找上吸血鬼經紀人操盤

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

大陸熱門新聞

2歲女兒發燒！媽幫貼藥膏隔天現2怪蟲

長髮正妹流浪街頭2個月！　辛酸經歷曝光

鄭州突宣布生產經營暫停　居民非必要不外出

工人開怪手挖到一塊顏色異常「岩石」 竟是3枚白堊紀恐龍蛋

習近平20大　各國學者反應一次看

鄭州怎麼了？網傳人被拉走、小區封控

中共二十大涉台報告新訊號

烏俄戰爭升級？陸外交部發「烏克蘭撤僑」通知

習二十大報告　胡錦濤專注翻頁、張高麗沉思

「哄睡師」成職業月薪高達8萬

國民黨祝賀二十大又痛罵武統

挖到比人臉大「雞樅」　他油炸來吃曝口感

老鼠鑽進販賣機！自行拆包裝享用美食

工人天橋跌落懸空　公車司機助脫困

更多熱門

相關新聞

防疫旅館到底誰想的？王必勝1句話回應

防疫旅館到底誰想的？王必勝1句話回應

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書提及，防疫旅館、車來速等政策是由北市府先發想，被民進黨台北市長參選人陳時中批評是剽竊衛福部常務次長石崇良的規劃；而黃珊珊也列出時間序反擊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示「與其說發明，不如說有落實執行，這樣的說法會比較好一點。」

基隆專責病房空床率58.1%　林右昌籲完整接種疫苗

基隆專責病房空床率58.1%　林右昌籲完整接種疫苗

醫估11/21本土降至萬例　王必勝沒把握

醫估11/21本土降至萬例　王必勝沒把握

入境上限再放寬？王必勝：隨時可加開

入境上限再放寬？王必勝：隨時可加開

接種次世代疫苗再增1死！92歲婦打過4劑

接種次世代疫苗再增1死！92歲婦打過4劑

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情鄭州疫情大陸經濟動態清零

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面